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Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
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23:35 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:35
2024-06-23T23:35
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
махачкала
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости. Видео снято священником. На кадрах видно, как прихожане сидят на полу, на руках у священника - маленький ребенок. "Мы сейчас сидим в храме… Охранника убили нашего", – говорит автор видео. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности. Позже их вывели правоохранители.
https://ria.ru/20240623/terakt-1954922199.html
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Наталья Макарова
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала, республика дагестан, происшествия
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков

Священник снял видео в церкви в Махачкале, где люди спрятались во время теракта

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости.
Видео снято священником. На кадрах видно, как прихожане сидят на полу, на руках у священника - маленький ребенок.
"Мы сейчас сидим в храме… Охранника убили нашего", – говорит автор видео.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности. Позже их вывели правоохранители.
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Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
Вчера, 21:46
 
Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеМахачкалаРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
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