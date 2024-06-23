https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:35
2024-06-23T23:35
2024-06-23T23:35
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
махачкала
республика дагестан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954894238_0:281:801:732_1920x0_80_0_0_d92154e1d58f0c4c302133c362b32979.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости. Видео снято священником. На кадрах видно, как прихожане сидят на полу, на руках у священника - маленький ребенок. "Мы сейчас сидим в храме… Охранника убили нашего", – говорит автор видео. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности. Позже их вывели правоохранители.
https://ria.ru/20240623/terakt-1954922199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала, республика дагестан, происшествия
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Священник снял видео в церкви в Махачкале, где люди спрятались во время теракта
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости.
Видео снято священником. На кадрах видно, как прихожане сидят на полу, на руках у священника - маленький ребенок.
"Мы сейчас сидим в храме… Охранника убили нашего", – говорит автор видео.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности. Позже их вывели правоохранители.