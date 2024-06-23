https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html

Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков

Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков - РИА Новости, 23.06.2024

Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков

Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:35

2024-06-23T23:35

2024-06-23T23:35

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

махачкала

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Видео из церкви в Махачкале, где люди спрятались от боевиков в момент теракта, оказалось в распоряжении РИА Новости. Видео снято священником. На кадрах видно, как прихожане сидят на полу, на руках у священника - маленький ребенок. "Мы сейчас сидим в храме… Охранника убили нашего", – говорит автор видео. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности. Позже их вывели правоохранители.

https://ria.ru/20240623/terakt-1954922199.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала, республика дагестан, происшествия