https://ria.ru/20240623/troitsa-1954850722.html

Паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева

Паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева - РИА Новости, 23.06.2024

Паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева

Паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева, только молиться перед ней в храме, но вопрос доступа к иконе обсуждается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:11

2024-06-23T14:11

2024-06-23T14:12

религия

сергий радонежский

владимир путин

день святой троицы

религия

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева, только молиться перед ней в храме, но вопрос доступа к иконе обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе лавры. Накануне икону доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. "Троицкий собор – действующий храм, перед иконой можно молиться, но приложиться (поцеловать - ред.) - пока нет. Она расположена почти в центре иконостаса, справа от царских врат, куда традиционно паломников не пускают. Но в монастыре обсуждается вопрос доступа именно к "Троице" Рублева. Сейчас, как это и было ранее, проход паломников организован только к мощам преподобного Сергия Радонежского, которые расположены на солее сбоку", - сказали в пресс-службе. Как убедился корреспондент РИА Новости, к иконе непосредственного доступа нет. Солея (возвышение перед иконостасом) отделена от остального пространства храма небольшой оградой. Непосредственный доступ у паломников есть только к мощам преподобного Сергия Радонежского, которые расположены на солее в углу. Охраны, как и дополнительного ограждения, у "Троицы" Рублева не выставлено. Очередь к мощам преподобного Сергия и доступ в храм контролируют волонтеры. Также во время переноса иконы в лавру и празднования дня Троицы (22 -23 июня) вход на территорию монастыря контролируют вооруженные правоохранители, паломников просят пройти через металлоискатели, проверяют сумки. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240623/troitsa-1954812346.html

https://ria.ru/20240105/troitsa-1919879332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы, религия