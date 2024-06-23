https://ria.ru/20240623/top-menedzher-1954836392.html

Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина задержали в Петербурге

Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина задержали в Петербурге - РИА Новости, 23.06.2024

Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина задержали в Петербурге

Бывший топ-менеджер связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Илья Горбунов и главный редактор "Конкретно.ру" Кирилл Метелев задержаны в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:27

2024-06-23T12:27

2024-06-23T12:27

происшествия

санкт-петербург

евгений пригожин

александр малькевич

патриот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Бывший топ-менеджер связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Илья Горбунов и главный редактор "Конкретно.ру" Кирилл Метелев задержаны в Петербурге, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. "Факт задержания Горбунова и Метелева - это факт", - сообщил источник, не называя подробностей. По данным онлайн-издания "Фонтанка", Горбунов и Метелев проходят по делу о вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Все трое когда-то имели отношения с медиахолдингом Пригожина. В ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать историю с задержанием Горбунова и Метелева Малькевич заявил, что "изучает ситуацию".

https://ria.ru/20240623/den-1954784127.html

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происшествия, санкт-петербург, евгений пригожин, александр малькевич, патриот