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Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина задержали в Петербурге
Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина задержали в Петербурге - РИА Новости, 23.06.2024
Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина задержали в Петербурге
Бывший топ-менеджер связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Илья Горбунов и главный редактор "Конкретно.ру" Кирилл Метелев задержаны в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:27
2024-06-23T12:27
2024-06-23T12:27
происшествия
санкт-петербург
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александр малькевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Бывший топ-менеджер связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Илья Горбунов и главный редактор "Конкретно.ру" Кирилл Метелев задержаны в Петербурге, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. "Факт задержания Горбунова и Метелева - это факт", - сообщил источник, не называя подробностей. По данным онлайн-издания "Фонтанка", Горбунов и Метелев проходят по делу о вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Все трое когда-то имели отношения с медиахолдингом Пригожина. В ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать историю с задержанием Горбунова и Метелева Малькевич заявил, что "изучает ситуацию".
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происшествия, санкт-петербург, евгений пригожин, александр малькевич, патриот
Происшествия, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Александр Малькевич, Патриот
Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина задержали в Петербурге
Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина и его соратника задержали