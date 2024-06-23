https://ria.ru/20240623/terakt-1954922199.html

Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти

Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости, 23.06.2024

Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти

Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:46

2024-06-23T21:46

2024-06-23T21:47

республика дагестан

россия

дербент

махачкала

национальный антитеррористический комитет рф

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954901784_65:0:2533:1388_1920x0_80_0_0_ca74f9986f99bb574fe7a314a6572353.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики.В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены."Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек", - говорится в сообщении.Муфтият Республики Дагестан выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы скорбим вместе с вами и просим Всевышнего даровать вам терпение. Просим также Милостивого Господа даровать скорейшее исцеление всем пострадавшим. Да сохранит Аллах нашу землю от подобных злодеяний!", - пишет муфтият.

россия

дербент

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места стрельбы в Махачкале Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой. 2024-06-23T21:46 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика дагестан, россия, дербент, махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, видео