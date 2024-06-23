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Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости, 23.06.2024
Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:46
2024-06-23T21:46
2024-06-23T21:47
республика дагестан
россия
дербент
махачкала
национальный антитеррористический комитет рф
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики.В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены."Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек", - говорится в сообщении.Муфтият Республики Дагестан выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы скорбим вместе с вами и просим Всевышнего даровать вам терпение. Просим также Милостивого Господа даровать скорейшее исцеление всем пострадавшим. Да сохранит Аллах нашу землю от подобных злодеяний!", - пишет муфтият.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места стрельбы в Махачкале
Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой.
2024-06-23T21:46
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика дагестан, россия, дербент, махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, видео
Республика Дагестан, Россия, Дербент, Махачкала, Национальный антитеррористический комитет РФ, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
Муфтият: число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек