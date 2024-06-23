https://ria.ru/20240623/sud-1954909907.html

Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса"

Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса" - РИА Новости, 23.06.2024

Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса"

Мосгорсуд 24 и 26 июня рассмотрит жалобы на продление срока ареста до 22 августа трем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", при этом Мухаммадсобир... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:18

2024-06-23T20:18

2024-06-23T20:18

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

коммерческая недвижимость

таджикистан

иваново

москва

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 24 и 26 июня рассмотрит жалобы на продление срока ареста до 22 августа трем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", при этом Мухаммадсобир Файзов - первый из предполагаемых исполнителей теракта, кто обжаловал меру пресечения, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы в защиту Мухаммадсобира Файзова назначено на 24 июня, жалоб в защиту Джумохона Курбонова и Назримада Лутфуллои - на 26 июня", - рассказал собеседник агентства. Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Он один из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе". До этого никто из них не подавал жалобы на арест или его продление. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240611/krokus-1952150181.html

https://ria.ru/20240605/fbr-1950550260.html

таджикистан

иваново

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, таджикистан, иваново, москва, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, московский городской суд, крокус