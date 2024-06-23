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Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса" - РИА Новости, 23.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:18 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/sud-1954909907.html
Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса"
Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса" - РИА Новости, 23.06.2024
Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса"
Мосгорсуд 24 и 26 июня рассмотрит жалобы на продление срока ареста до 22 августа трем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", при этом Мухаммадсобир... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:18
2024-06-23T20:18
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
коммерческая недвижимость
таджикистан
иваново
москва
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 24 и 26 июня рассмотрит жалобы на продление срока ареста до 22 августа трем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", при этом Мухаммадсобир Файзов - первый из предполагаемых исполнителей теракта, кто обжаловал меру пресечения, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы в защиту Мухаммадсобира Файзова назначено на 24 июня, жалоб в защиту Джумохона Курбонова и Назримада Лутфуллои - на 26 июня", - рассказал собеседник агентства. Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Он один из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе". До этого никто из них не подавал жалобы на арест или его продление. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240611/krokus-1952150181.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, таджикистан, иваново, москва, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Коммерческая недвижимость, Таджикистан, Иваново, Москва, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
Суд рассмотрит жалобы на продление ареста трем фигурантам дела "Крокуса"

Суд рассмотрит жалобы на продление срока ареста трем фигурантам дела "Крокуса"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 24 и 26 июня рассмотрит жалобы на продление срока ареста до 22 августа трем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", при этом Мухаммадсобир Файзов - первый из предполагаемых исполнителей теракта, кто обжаловал меру пресечения, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Рассмотрение апелляционной жалобы в защиту Мухаммадсобира Файзова назначено на 24 июня, жалоб в защиту Джумохона Курбонова и Назримада Лутфуллои - на 26 июня", - рассказал собеседник агентства.
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Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Он один из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе". До этого никто из них не подавал жалобы на арест или его продление.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКоммерческая недвижимостьТаджикистанИвановоМоскваМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокус
 
 
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