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Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба - РИА Новости, 23.06.2024
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18:50 23.06.2024 (обновлено: 20:17 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/strelba-1954893761.html
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба - РИА Новости, 23.06.2024
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба
У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, проводятся спецмероприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:50
2024-06-23T20:17
дербент
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, проводятся спецмероприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В Дербенте правоохранители проводят спецмероприятия у церкви. Предварительно, произошла стрельба", - сказал источник агентству.
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дербент, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба

В Дербенте у одной из церквей произошла стрельба

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, проводятся спецмероприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В Дербенте правоохранители проводят спецмероприятия у церкви. Предварительно, произошла стрельба", - сказал источник агентству.
Сотрудники полиции Дагестана - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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ДербентПроисшествияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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