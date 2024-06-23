https://ria.ru/20240623/strelba-1954893761.html
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба - РИА Новости, 23.06.2024
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба
У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, проводятся спецмероприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:50
2024-06-23T18:50
2024-06-23T20:17
дербент
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, проводятся спецмероприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В Дербенте правоохранители проводят спецмероприятия у церкви. Предварительно, произошла стрельба", - сказал источник агентству.
https://ria.ru/20240623/strelba-1954894914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дербент, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба
В Дербенте у одной из церквей произошла стрельба