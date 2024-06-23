https://ria.ru/20240623/strelba-1954893761.html

Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба

Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба - РИА Новости, 23.06.2024

Источник: в Дербенте у одной из церквей произошла стрельба

У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, проводятся спецмероприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:50

2024-06-23T18:50

2024-06-23T20:17

дербент

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, проводятся спецмероприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В Дербенте правоохранители проводят спецмероприятия у церкви. Предварительно, произошла стрельба", - сказал источник агентству.

https://ria.ru/20240623/strelba-1954894914.html

дербент

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дербент, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале