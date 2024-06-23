https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954933011.html
При нападении на синагогу в Махачкале никто не пострадал
При нападении на синагогу в Махачкале никто не пострадал - РИА Новости, 23.06.2024
При нападении на синагогу в Махачкале никто не пострадал
Пострадавших и погибших при нападении на синагогу в Махачкале нет, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давидов. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:39
2024-06-23T23:39
2024-06-23T23:39
происшествия
махачкала
россия
дербент
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пострадавших и погибших при нападении на синагогу в Махачкале нет, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давидов. "Все хорошо. Не дай Бог, пострадавших или погибших нет", - сказал раввин. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, россия, дербент, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Дербент, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
При нападении на синагогу в Махачкале никто не пострадал
Раввин: пострадавших и погибших при нападении на синагогу в Махачкале нет