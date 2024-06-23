https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954933011.html

При нападении на синагогу в Махачкале никто не пострадал

При нападении на синагогу в Махачкале никто не пострадал - РИА Новости, 23.06.2024

При нападении на синагогу в Махачкале никто не пострадал

Пострадавших и погибших при нападении на синагогу в Махачкале нет, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давидов. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:39

2024-06-23T23:39

2024-06-23T23:39

происшествия

махачкала

россия

дербент

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пострадавших и погибших при нападении на синагогу в Махачкале нет, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давидов. "Все хорошо. Не дай Бог, пострадавших или погибших нет", - сказал раввин. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".

https://ria.ru/20240623/strelba-1954919199.html

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дербент

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Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, дербент, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале