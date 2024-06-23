https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954917395.html

В Дербенте выгорела половина здания синагоги

В Дербенте выгорела половина здания синагоги - РИА Новости, 23.06.2024

В Дербенте выгорела половина здания синагоги

Основной пожар в синагоге потушили, но крупные очаги еще остались, половина здания выгорела, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:01

2024-06-23T21:01

2024-06-23T21:37

дербент

федерация еврейских общин россии

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

борух горин

совет федерации рф

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МОСКВА 19 июн - РИА Новости. Основной пожар в синагоге потушили, но крупные очаги еще остались, половина здания выгорела, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин."Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем. Но большие очаги пожара ещё остались", - написал он в своем канале в Telegram.

https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html

дербент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дербент, федерация еврейских общин россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, борух горин, совет федерации рф