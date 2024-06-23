https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954917395.html
В Дербенте выгорела половина здания синагоги
В Дербенте выгорела половина здания синагоги - РИА Новости, 23.06.2024
В Дербенте выгорела половина здания синагоги
Основной пожар в синагоге потушили, но крупные очаги еще остались, половина здания выгорела, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:01
2024-06-23T21:01
2024-06-23T21:37
дербент
федерация еврейских общин россии
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
борух горин
совет федерации рф
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МОСКВА 19 июн - РИА Новости. Основной пожар в синагоге потушили, но крупные очаги еще остались, половина здания выгорела, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин."Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем. Но большие очаги пожара ещё остались", - написал он в своем канале в Telegram.
https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дербент, федерация еврейских общин россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, борух горин, совет федерации рф
Дербент, Федерация еврейских общин России, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Борух Горин, Совет Федерации РФ
В Дербенте выгорела половина здания синагоги
Горин: основной пожар в синагоге в Дербенте потушили, выгорела половина здания