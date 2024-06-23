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Путин 22 июня пообщался с Белоусовым - РИА Новости, 23.06.2024
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15:08 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/putin-1954862346.html
Путин 22 июня пообщался с Белоусовым
Путин 22 июня пообщался с Белоусовым - РИА Новости, 23.06.2024
Путин 22 июня пообщался с Белоусовым
Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов в День памяти и скорби пообщался с главой Минобороны Андреем Белоусовым, сообщили в программе... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:08
2024-06-23T15:08
россия
владимир путин
андрей белоусов
великая отечественная война (1941-1945)
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов в День памяти и скорби пообщался с главой Минобороны Андреем Белоусовым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В День памяти и скорби 22 июня Путин традиционно возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии принимали участие ветераны и глава Минобороны. "Наша программа увидела, как президент продолжительное время общается с глазу на глаз с министром обороны", - рассказали в программе и продемонстрировали кадры.
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россия, владимир путин, андрей белоусов, великая отечественная война (1941-1945), политика
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Великая Отечественная война (1941-1945), Политика
Путин 22 июня пообщался с Белоусовым

Путин после возложения цветов в День памяти и скорби пообщался с Белоусовым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов в День памяти и скорби пообщался с главой Минобороны Андреем Белоусовым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
В День памяти и скорби 22 июня Путин традиционно возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии принимали участие ветераны и глава Минобороны.
"Наша программа увидела, как президент продолжительное время общается с глазу на глаз с министром обороны", - рассказали в программе и продемонстрировали кадры.
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
9 мая, 11:07
 
РоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовВеликая Отечественная война (1941-1945)Политика
 
 
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