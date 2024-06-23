https://ria.ru/20240623/putin-1954862346.html

Путин 22 июня пообщался с Белоусовым

Путин 22 июня пообщался с Белоусовым - РИА Новости, 23.06.2024

Путин 22 июня пообщался с Белоусовым

Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов в День памяти и скорби пообщался с главой Минобороны Андреем Белоусовым, сообщили в программе... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:08

2024-06-23T15:08

2024-06-23T15:08

россия

владимир путин

андрей белоусов

великая отечественная война (1941-1945)

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов в День памяти и скорби пообщался с главой Минобороны Андреем Белоусовым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В День памяти и скорби 22 июня Путин традиционно возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии принимали участие ветераны и глава Минобороны. "Наша программа увидела, как президент продолжительное время общается с глазу на глаз с министром обороны", - рассказали в программе и продемонстрировали кадры.

https://ria.ru/20240509/pamyat-1944891028.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, андрей белоусов, великая отечественная война (1941-1945), политика