Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма"
Пушков: во Франции никто не заметит, если "макронизму" завтра придет конец
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Если "макронизм" завтра перестанет существовать, то потерю никто не заметит, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во французском обществе, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "макронизму" во Франции пришёл конец и объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента).
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"У "макронизма" нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под (президента Франции Эммануэля) Макрона и ради Макрона. Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что у него был опыт общения с руководством всех ведущих политических сил Франции. По его словам, у депутатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" нет глубоких знаний и продуманных убеждений, а их головы "забиты либеральными лозунгами и словесными кодами".
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.