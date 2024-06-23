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Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма" - РИА Новости, 23.06.2024
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03:35 23.06.2024 (обновлено: 04:18 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/pushkov-1954807332.html
Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма"
Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма" - РИА Новости, 23.06.2024
Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма"
Если "макронизм" завтра перестанет существовать, то потерю никто не заметит, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во французском... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:35
2024-06-23T04:18
франция
эммануэль макрон
алексей пушков
франсуа олланд
совет федерации рф
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европарламент
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Если "макронизм" завтра перестанет существовать, то потерю никто не заметит, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во французском обществе, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "макронизму" во Франции пришёл конец и объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента). "У "макронизма" нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под (президента Франции Эммануэля) Макрона и ради Макрона. Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа", - написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор отметил, что у него был опыт общения с руководством всех ведущих политических сил Франции. По его словам, у депутатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" нет глубоких знаний и продуманных убеждений, а их головы "забиты либеральными лозунгами и словесными кодами". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240621/makron-1954638750.html
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франция, эммануэль макрон, алексей пушков, франсуа олланд, совет федерации рф, возрождение, европарламент, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Франсуа Олланд, Совет Федерации РФ, Возрождение, Европарламент, В мире
Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма"

Пушков: во Франции никто не заметит, если "макронизму" завтра придет конец

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Если "макронизм" завтра перестанет существовать, то потерю никто не заметит, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во французском обществе, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "макронизму" во Франции пришёл конец и объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента).
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"У "макронизма" нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под (президента Франции Эммануэля) Макрона и ради Макрона. Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что у него был опыт общения с руководством всех ведущих политических сил Франции. По его словам, у депутатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" нет глубоких знаний и продуманных убеждений, а их головы "забиты либеральными лозунгами и словесными кодами".
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Париж - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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21 июня, 22:39
 
ФранцияЭммануэль МакронАлексей ПушковФрансуа ОлландСовет Федерации РФВозрождениеЕвропарламентВ мире
 
 
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