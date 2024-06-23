https://ria.ru/20240623/pushkov-1954807332.html

Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма"

Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма" - РИА Новости, 23.06.2024

Пушков объяснил, почему французы не заметят конец "макронизма"

Если "макронизм" завтра перестанет существовать, то потерю никто не заметит, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во французском... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T03:35

2024-06-23T03:35

2024-06-23T04:18

франция

эммануэль макрон

алексей пушков

франсуа олланд

совет федерации рф

возрождение

европарламент

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Если "макронизм" завтра перестанет существовать, то потерю никто не заметит, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во французском обществе, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "макронизму" во Франции пришёл конец и объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента). "У "макронизма" нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под (президента Франции Эммануэля) Макрона и ради Макрона. Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа", - написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор отметил, что у него был опыт общения с руководством всех ведущих политических сил Франции. По его словам, у депутатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" нет глубоких знаний и продуманных убеждений, а их головы "забиты либеральными лозунгами и словесными кодами". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240621/makron-1954638750.html

https://ria.ru/20240621/pensiya-1954639812.html

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франция, эммануэль макрон, алексей пушков, франсуа олланд, совет федерации рф, возрождение, европарламент, в мире