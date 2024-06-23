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Пожарных отозвали из синагоги Дербента из опасений, что внутри террористы
Пожарных отозвали из синагоги Дербента из опасений, что внутри террористы - РИА Новости, 23.06.2024
Пожарных отозвали из синагоги Дербента из опасений, что внутри террористы
Пожарных отозвали из наполовину выгоревшей синагоги Дербента из-за опасений, что внутри остались террористы, основной возгорание потушено, но очаги остались, а... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:01
2024-06-23T21:01
2024-06-23T21:01
дербент
борух горин
совет федерации рф
федерация еврейских общин россии
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА 19 июн - РИА Новости. Пожарных отозвали из наполовину выгоревшей синагоги Дербента из-за опасений, что внутри остались террористы, основной возгорание потушено, но очаги остались, а на улицах вокруг синагоги идёт стрельба, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин. "Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем. Но большие очаги пожара ещё остались. И пожарных сейчас отогнали из-за опасений, что внутри остались террористы. Всех просили вернуться домой и не выходить до особого распоряжения. На улицах вокруг синагоги идёт стрельба", - написал он в своем канале в Telegram. По его словам, есть сведения, что свитки Торы в синагоге сгорели. Синагога 2014 года постройки была отреставрирована в 2010 году, ее площадь составляет 2500 м². В Дербенте, по его словам, проживает около 300 евреев.
https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html
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дербент, борух горин, совет федерации рф, федерация еврейских общин россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Борух Горин, Совет Федерации РФ, Федерация еврейских общин России, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Пожарных отозвали из синагоги Дербента из опасений, что внутри террористы
ФЕОР: пожарных отозвали из синагоги Дербента из опасений, что внутри террористы