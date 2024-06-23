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В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней - РИА Новости, 23.06.2024
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22:29 23.06.2024 (обновлено: 22:44 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/politseyskiy-1954927121.html
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней - РИА Новости, 23.06.2024
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
Погиб получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:29
2024-06-23T22:44
дагестанские огни
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Погиб получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
дагестанские огни
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В Махачкале вновь слышна стрельба
❗️В Махачкале вновь слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости
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дагестанские огни, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, видео, дербент
Дагестанские Огни, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Погиб получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
2024-06-23T22:29
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В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней

В Дербенте погиб получивший ранение глава отдела полиции Дагестанских Огней

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Погиб получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
 
Дагестанские ОгниРеспублика ДагестанВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербент
 
 
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