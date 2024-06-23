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В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней

В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней - РИА Новости, 23.06.2024

В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней

Погиб получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:29

2024-06-23T22:29

2024-06-23T22:44

дагестанские огни

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Погиб получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

дагестанские огни

дербент

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В Махачкале вновь слышна стрельба ❗️В Махачкале вновь слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости 2024-06-23T22:29 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дагестанские огни, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, видео, дербент