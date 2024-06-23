https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954915140.html

В Дербенте возобновилась перестрелка

В Дербенте возобновилась перестрелка - РИА Новости, 23.06.2024

В Дербенте возобновилась перестрелка

В Дербенте, по информации на данный момент, возобновилась перестрелка, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:47

2024-06-23T20:47

2024-06-23T20:47

происшествия

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Дербенте, по информации на данный момент, возобновилась перестрелка, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева. "В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась. В ориентировку объявлена Чёрная Веста госномер: "Н 075 УТ 05", - сообщила Гариева в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240623/vlasti-1954896415.html

дербент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан