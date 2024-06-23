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В Дербенте возобновилась перестрелка - РИА Новости, 23.06.2024
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20:47 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954915140.html
В Дербенте возобновилась перестрелка
В Дербенте возобновилась перестрелка - РИА Новости, 23.06.2024
В Дербенте возобновилась перестрелка
В Дербенте, по информации на данный момент, возобновилась перестрелка, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:47
2024-06-23T20:47
происшествия
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Дербенте, по информации на данный момент, возобновилась перестрелка, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева. "В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась. В ориентировку объявлена Чёрная Веста госномер: "Н 075 УТ 05", - сообщила Гариева в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240623/vlasti-1954896415.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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происшествия, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Происшествия, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
В Дербенте возобновилась перестрелка

ГУ МВД по Дагестану заявило о возобновлении перестрелки в Дербенте

© Фото очевидцаНа месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
© Фото очевидца
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Дербенте, по информации на данный момент, возобновилась перестрелка, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева.
"В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась. В ориентировку объявлена Чёрная Веста госномер: "Н 075 УТ 05", - сообщила Гариева в своем Telegram-канале.
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
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ПроисшествияДербентВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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