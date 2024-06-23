https://ria.ru/20240623/perekhvat-1954895955.html
В Махачкале объявили план "Перехват"
В Махачкале объявили план "Перехват" - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале объявили план "Перехват"
В Махачкале после обстрела поста ДПС объявлен план "Перехват", сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:04
2024-06-23T19:04
2024-06-23T20:45
махачкала
республика дагестан
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Махачкале после обстрела поста ДПС объявлен план "Перехват", сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева."Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются", - сообщила Гариева.
https://ria.ru/20240623/vlasti-1954896415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале объявили план "Перехват"
В Махачкале после обстрела поста ДПС объявили план "Перехват"