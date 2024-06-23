https://ria.ru/20240623/perekhvat-1954895955.html

В Махачкале объявили план "Перехват"

В Махачкале объявили план "Перехват" - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале объявили план "Перехват"

В Махачкале после обстрела поста ДПС объявлен план "Перехват", сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:04

2024-06-23T19:04

2024-06-23T20:45

махачкала

республика дагестан

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Махачкале после обстрела поста ДПС объявлен план "Перехват", сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева."Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются", - сообщила Гариева.

https://ria.ru/20240623/vlasti-1954896415.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, республика дагестан, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале