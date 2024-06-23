https://ria.ru/20240623/obstrel-1954924073.html

В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими

В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими - РИА Новости, 23.06.2024

В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими

На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:02

2024-06-23T22:02

2024-06-23T22:11

происшествия

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

махачкала

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Населенный пункт находится в 65 километрах к югу от города Махачкала, где сегодня произошел теракт."На площади в центре Сергокалы неизвестные в обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала