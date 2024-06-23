https://ria.ru/20240623/obstrel-1954924073.html
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими - РИА Новости, 23.06.2024
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими
На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:02
2024-06-23T22:02
2024-06-23T22:11
происшествия
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
махачкала
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Населенный пункт находится в 65 километрах к югу от города Махачкала, где сегодня произошел теракт."На площади в центре Сергокалы неизвестные в обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Махачкала
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими
МВД: в дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен