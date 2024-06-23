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В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими - РИА Новости, 23.06.2024
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22:02 23.06.2024 (обновлено: 22:11 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954924073.html
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими - РИА Новости, 23.06.2024
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими
На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:02
2024-06-23T22:11
происшествия
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
махачкала
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Населенный пункт находится в 65 километрах к югу от города Махачкала, где сегодня произошел теракт."На площади в центре Сергокалы неизвестные в обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html
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происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Махачкала
В дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими

МВД: в дагестанском селе обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен

© Flickr / Allie VerbovetskayaПолицейский автомобиль в Дагестане
Полицейский автомобиль в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Flickr / Allie Verbovetskaya
Полицейский автомобиль в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Населенный пункт находится в 65 километрах к югу от города Махачкала, где сегодня произошел теракт.
"На площади в центре Сергокалы неизвестные в обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеМахачкала
 
 
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