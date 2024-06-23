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При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви - РИА Новости, 23.06.2024
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19:40 23.06.2024 (обновлено: 20:44 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/napadenie-1954901585.html
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви - РИА Новости, 23.06.2024
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви
Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:40
2024-06-23T20:44
махачкала
дербент
республика дагестан
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев.Ранее руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что в Махачкале в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Глава Дагестана сообщил о создании оперативного штаба из-за ЧП в республике, пообещал предоставить подробную информацию позднее."По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1 вооруженного лишь газовым пистолетом расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", - написал Хадулаев в Telegram-канале.
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махачкала, дербент, республика дагестан, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Республика Дагестан, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви

Власти: священника церкви в Дербенте и охранника храма в Махачкале убили

© Фото очевидцаНа месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
© Фото очевидца
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев.
Ранее руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что в Махачкале в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Глава Дагестана сообщил о создании оперативного штаба из-за ЧП в республике, пообещал предоставить подробную информацию позднее.
"По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1 вооруженного лишь газовым пистолетом расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", - написал Хадулаев в Telegram-канале.
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Вчера, 18:54
 
МахачкалаДербентРеспублика ДагестанПроисшествияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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