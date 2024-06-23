https://ria.ru/20240623/napadenie-1954901585.html
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви - РИА Новости, 23.06.2024
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви
Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:40
2024-06-23T19:40
2024-06-23T20:44
махачкала
дербент
республика дагестан
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954896688_0:29:1068:630_1920x0_80_0_0_b9515a225d4eca7794506fd8a837d17b.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев.Ранее руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что в Махачкале в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Глава Дагестана сообщил о создании оперативного штаба из-за ЧП в республике, пообещал предоставить подробную информацию позднее."По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1 вооруженного лишь газовым пистолетом расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", - написал Хадулаев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240623/strelba-1954893943.html
махачкала
дербент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954896688_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_a09a033a962d05c9aa52ada9b5879e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, дербент, республика дагестан, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Республика Дагестан, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви
Власти: священника церкви в Дербенте и охранника храма в Махачкале убили