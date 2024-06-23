https://ria.ru/20240623/napadenie-1954901585.html

При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви

При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви - РИА Новости, 23.06.2024

При нападении в Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви

Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:40

2024-06-23T19:40

2024-06-23T20:44

махачкала

дербент

республика дагестан

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев.Ранее руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что в Махачкале в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Глава Дагестана сообщил о создании оперативного штаба из-за ЧП в республике, пообещал предоставить подробную информацию позднее."По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1 вооруженного лишь газовым пистолетом расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", - написал Хадулаев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240623/strelba-1954893943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, дербент, республика дагестан, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале