https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954916210.html

В Махачкале возобновился активный бой

В Махачкале возобновился активный бой - РИА Новости, 24.06.2024

В Махачкале возобновился активный бой

Активный бой возобновился на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T20:53

2024-06-23T20:53

2024-06-24T06:31

махачкала

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

россия

дербент

русская православная церковь

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Активный бой возобновился на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Слышна стрельба очередями.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

https://ria.ru/20240623/perekhvat-1954895955.html

махачкала

россия

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места стрельбы в Махачкале Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой. 2024-06-23T20:53 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия, дербент, русская православная церковь