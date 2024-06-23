https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954916210.html
В Махачкале возобновился активный бой
В Махачкале возобновился активный бой - РИА Новости, 24.06.2024
В Махачкале возобновился активный бой
Активный бой возобновился на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T20:53
2024-06-23T20:53
2024-06-24T06:31
махачкала
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
россия
дербент
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954906803_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ef7e7c6069cff261e885e4d0659887d.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Активный бой возобновился на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Слышна стрельба очередями.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
https://ria.ru/20240623/perekhvat-1954895955.html
махачкала
россия
дербент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954906803_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca2457b71e3a49e761cb217a247d52ae.jpg
Кадры с места стрельбы в Махачкале
Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой.
2024-06-23T20:53
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия, дербент, русская православная церковь
Махачкала, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Россия, Дербент, Русская православная церковь
В Махачкале возобновился активный бой
Бой возобновился на улице Мирзабекова в Махачкале, слышна стрельба очередями