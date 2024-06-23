https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954909305.html
Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются
Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются - РИА Новости, 23.06.2024
Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются
Личности напавших на Махачкалу устанавливаются, правоохранительные органы и профильные службы столицы Дагестана переведены на особый режим несения службы,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:14
2024-06-23T20:14
2024-06-23T20:25
махачкала
республика дагестан
происшествия
дербент
россия
юсуп умавов
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939277_5:0:830:464_1920x0_80_0_0_338a7ec0245096211e1d1a1a42f4aead.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Личности напавших на Махачкалу устанавливаются, правоохранительные органы и профильные службы столицы Дагестана переведены на особый режим несения службы, сообщил глава города Юсуп Умавов."Сегодня в Махачкале произошла перестрелка. Информация о пострадавших уточняется. Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются. Правоохранительные органы и профильные городские службы переведены на особый режим несения службы", — сообщил Умавов в своем Telegram-канале.Он также призвал горожан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам "в целях оперативного решения задач по нейтрализации преступников".В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
махачкала
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939277_108:0:727:464_1920x0_80_0_0_f832bd1e240e61c5ab7ca5ab5380b08c.jpg
Кадры с места стрельбы в Махачкале
Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой.
2024-06-23T20:14
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, видео, происшествия, дербент, россия, юсуп умавов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия, Дербент, Россия, Юсуп Умавов, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Личности напавших на Махачкалу устанавливаются, правоохранительные органы и профильные службы столицы Дагестана переведены на особый режим несения службы, сообщил глава города Юсуп Умавов.
2024-06-23T20:14
true
PT0M10S
Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются
Власти Махачкалы попросили горожан доверять только официальным источникам