https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954909305.html

Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются

Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются - РИА Новости, 23.06.2024

Личности нападавших на Махачкалу устанавливаются

Личности напавших на Махачкалу устанавливаются, правоохранительные органы и профильные службы столицы Дагестана переведены на особый режим несения службы,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:14

2024-06-23T20:14

2024-06-23T20:25

махачкала

республика дагестан

происшествия

дербент

россия

юсуп умавов

русская православная церковь

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Личности напавших на Махачкалу устанавливаются, правоохранительные органы и профильные службы столицы Дагестана переведены на особый режим несения службы, сообщил глава города Юсуп Умавов."Сегодня в Махачкале произошла перестрелка. Информация о пострадавших уточняется. Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются. Правоохранительные органы и профильные городские службы переведены на особый режим несения службы", — сообщил Умавов в своем Telegram-канале.Он также призвал горожан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам "в целях оперативного решения задач по нейтрализации преступников".В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

махачкала

дербент

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места стрельбы в Махачкале Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой. 2024-06-23T20:14 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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