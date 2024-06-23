https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T05:23
2024-06-23T05:23
2024-06-23T05:30
специальная военная операция на украине
киев
в мире
вооруженные силы рф
украина
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Ранее телеканал сообщал о серии взрывов в Харькове.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в украинской столице, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240622/minoborony-1954712712.html
https://ria.ru/20240622/vzryv-1954736582.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, вооруженные силы рф, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Киевская область
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное" сообщило о взрывах в Киеве на фоне тревоги