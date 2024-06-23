https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2024

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T05:23

2024-06-23T05:23

2024-06-23T05:30

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Ранее телеканал сообщал о серии взрывов в Харькове.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в украинской столице, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240622/minoborony-1954712712.html

https://ria.ru/20240622/vzryv-1954736582.html

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