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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 23.06.2024 (обновлено: 05:30 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T05:23
2024-06-23T05:30
специальная военная операция на украине
киев
в мире
вооруженные силы рф
украина
киевская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Ранее телеканал сообщал о серии взрывов в Харькове.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в украинской столице, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240622/minoborony-1954712712.html
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киев
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киев, в мире, вооруженные силы рф, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Киевская область
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное" сообщило о взрывах в Киеве на фоне тревоги

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал сообщал о серии взрывов в Харькове.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
Вчера, 13:40
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в украинской столице, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреВооруженные силы РФУкраинаКиевская область
 
 
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