https://ria.ru/20240623/khusity-1954802270.html

Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа

Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа - РИА Новости, 23.06.2024

Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака"... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:48

2024-06-23T00:48

2024-06-23T02:44

хайфа

в мире

йемен

средиземное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море."Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака", нацеленные на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море. В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины", — говорится в заявлении армейской пресс-службы хуситов.Они утверждают, что все суда подверглись атакам за субботу.

https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html

хайфа

йемен

средиземное море

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хайфа, в мире, йемен, средиземное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году