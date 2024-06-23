Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 23.06.2024 (обновлено: 02:44 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/khusity-1954802270.html
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа - РИА Новости, 23.06.2024
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака"... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T00:48
2024-06-23T02:44
хайфа
в мире
йемен
средиземное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море."Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака", нацеленные на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море. В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины", — говорится в заявлении армейской пресс-службы хуситов.Они утверждают, что все суда подверглись атакам за субботу.
https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
хайфа
йемен
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хайфа, в мире, йемен, средиземное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хайфа, В мире, Йемен, Средиземное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа

Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа и в Средиземном море

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море.
"Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака", нацеленные на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море. В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины", — говорится в заявлении армейской пресс-службы хуситов.
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower) - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США
Вчера, 21:13
Они утверждают, что все суда подверглись атакам за субботу.
 
ХайфаВ миреЙеменСредиземное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала