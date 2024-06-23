https://ria.ru/20240623/khusity-1954802270.html
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа - РИА Новости, 23.06.2024
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака"... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T00:48
2024-06-23T00:48
2024-06-23T02:44
хайфа
в мире
йемен
средиземное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море."Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака", нацеленные на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море. В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины", — говорится в заявлении армейской пресс-службы хуситов.Они утверждают, что все суда подверглись атакам за субботу.
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хайфа, в мире, йемен, средиземное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хайфа, В мире, Йемен, Средиземное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа
Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа и в Средиземном море
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море.
"Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака", нацеленные на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море. В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины", — говорится в заявлении армейской пресс-службы хуситов.
Они утверждают, что все суда подверглись атакам за субботу.