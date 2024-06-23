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Гросси призвал остановить атаки на Энергодар - РИА Новости, 23.06.2024
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19:20 23.06.2024 (обновлено: 19:31 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/grossi-1954898449.html
Гросси призвал остановить атаки на Энергодар
Гросси призвал остановить атаки на Энергодар - РИА Новости, 23.06.2024
Гросси призвал остановить атаки на Энергодар
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар, заявив, что использование беспилотников... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:20
2024-06-23T19:31
рафаэль гросси
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар, заявив, что использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".Отмечается, что после разрушения в среду подстанции "Луч", которая снабжала электроэнергией часть Энергодара и другие районы, использовалась подстанция "Радуга" для подачи части потерянной электроэнергии в пять районов Энергодара, но и она была повреждена."Это должно быть прекращено. Использование дронов против станции и ее окрестностей становится все более частым. Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно", - заявил Гросси. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html
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рафаэль гросси, в мире, энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ
Рафаэль Гросси, В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси призвал остановить атаки на Энергодар

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар, заявив, что использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
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Отмечается, что после разрушения в среду подстанции "Луч", которая снабжала электроэнергией часть Энергодара и другие районы, использовалась подстанция "Радуга" для подачи части потерянной электроэнергии в пять районов Энергодара, но и она была повреждена.
«
"Это должно быть прекращено. Использование дронов против станции и ее окрестностей становится все более частым. Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно", - заявил Гросси. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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Рафаэль ГроссиВ миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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