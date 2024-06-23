https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 23.06.2024

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:30

2024-06-23T20:30

2024-06-23T20:44

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

происшествия

россия

дербент

махачкала

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане."В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО", - говорится в сообщении.Также сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.

россия

дербент

махачкала

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Росгвардия на месте стрельбы в Махачкале Стрельба в Махачкале и Дербенте. Главное к этой минуте: ▪️Первые сообщения о стрельбе стали появляться ближе к 19 часам по московскому времени. ▪️МВД Дагестана сначала сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По информации ведомства, один сотрудник полиции погиб, один был ранен. ▪️Глава Дербента сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы были подняты по тревоге. ▪️Следом появилась информация, что в Махачкале под обстрел попал пост ДПС, сообщалось об одном убитом и шести раненых полицейских. ▪️Глава Дагестана призвал всех сохранять спокойствие, пообещал позже дать подробную информацию о ЧП, заявил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации. ▪️Согласно первой информации о жертвах среди гражданских, в Дербенте был убит священник, в Махачкале - охранник церкви. Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоги. ▪️Как сообщили РИА Новости в НАК, правоохранительными органами предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников. ▪️Правоохранительные органы и профильные службы Махачкалы после перестрелки в городе переведены в особый режим несения службы. ▪️По информации МВД Дагестана, двое боевиков ликвидированы. 2024-06-23T20:30 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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