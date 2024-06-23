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В Дагестане ввели режим контртеррористической операции
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 23.06.2024
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:30
2024-06-23T20:30
2024-06-23T20:44
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
происшествия
россия
дербент
махачкала
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане."В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО", - говорится в сообщении.Также сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.
россия
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Росгвардия на месте стрельбы в Махачкале
Стрельба в Махачкале и Дербенте. Главное к этой минуте:
▪️Первые сообщения о стрельбе стали появляться ближе к 19 часам по московскому времени.
▪️МВД Дагестана сначала сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По информации ведомства, один сотрудник полиции погиб, один был ранен.
▪️Глава Дербента сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы были подняты по тревоге.
▪️Следом появилась информация, что в Махачкале под обстрел попал пост ДПС, сообщалось об одном убитом и шести раненых полицейских.
▪️Глава Дагестана призвал всех сохранять спокойствие, пообещал позже дать подробную информацию о ЧП, заявил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации.
▪️Согласно первой информации о жертвах среди гражданских, в Дербенте был убит священник, в Махачкале - охранник церкви. Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоги.
▪️Как сообщили РИА Новости в НАК, правоохранительными органами предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников.
▪️Правоохранительные органы и профильные службы Махачкалы после перестрелки в городе переведены в особый режим несения службы.
▪️По информации МВД Дагестана, двое боевиков ликвидированы.
2024-06-23T20:30
true
PT0M04S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия, Россия, Дербент, Махачкала, Русская православная церковь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции
НАК: в республике Дагестан ввели правовой режим контртеррористической операции