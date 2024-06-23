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Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/beglov-1954869917.html
Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ
Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ
Санкт-Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:17
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
санкт-петербург
россия
александр беглов
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. "От имени петербуржцев приношу глубокие соболезнования жителям Севастополя. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
севастополь
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севастополь, санкт-петербург, россия, александр беглов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ

Беглов: Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.
«
"От имени петербуржцев приношу глубокие соболезнования жителям Севастополя. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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