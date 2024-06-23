https://ria.ru/20240623/beglov-1954869917.html

Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ

Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024

Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ

Санкт-Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:17

2024-06-23T16:17

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

севастополь

санкт-петербург

россия

александр беглов

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7c07d3c4fbfbb368446f22aac37bc6d.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. "От имени петербуржцев приношу глубокие соболезнования жителям Севастополя. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

севастополь

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, санкт-петербург, россия, александр беглов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms