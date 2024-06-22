https://ria.ru/20240622/zakon-1954746091.html
Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны
Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в ведение Минобороны РФ передаются казачьи кадетские корпуса и кадетские (морские кадетские)... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:36
2024-06-22T16:36
2024-06-22T16:36
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в ведение Минобороны РФ передаются казачьи кадетские корпуса и кадетские (морские кадетские) корпуса, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Как ранее отмечали в научном комитете Совфеда, Минобороны России осуществляет функции учредителя в отношении федеральных государственных общеобразовательных организаций со специальными наименованиями "кадетский корпус" и "казачий кадетский корпус", однако порядок организации и осуществления образовательной деятельности в них устанавливался Минпросвещения РФ вне зависимости от ведомственной подчиненности этих учреждений. Закон устраняет данный пробел правового регулирования и передает Минобороны соответствующие полномочия.
https://ria.ru/20240622/putin-1954744325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны
Путин подписал закон о передаче казачьих кадетских корпусов в ведение Минобороны