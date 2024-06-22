https://ria.ru/20240622/zakon-1954746091.html

Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны

Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны - РИА Новости, 22.06.2024

Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в ведение Минобороны РФ передаются казачьи кадетские корпуса и кадетские (морские кадетские)... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:36

2024-06-22T16:36

2024-06-22T16:36

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в ведение Минобороны РФ передаются казачьи кадетские корпуса и кадетские (морские кадетские) корпуса, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Как ранее отмечали в научном комитете Совфеда, Минобороны России осуществляет функции учредителя в отношении федеральных государственных общеобразовательных организаций со специальными наименованиями "кадетский корпус" и "казачий кадетский корпус", однако порядок организации и осуществления образовательной деятельности в них устанавливался Минпросвещения РФ вне зависимости от ведомственной подчиненности этих учреждений. Закон устраняет данный пробел правового регулирования и передает Минобороны соответствующие полномочия.

https://ria.ru/20240622/putin-1954744325.html

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россия, владимир путин, совет федерации рф