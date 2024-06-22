https://ria.ru/20240622/vzryvy-1954653728.html
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2024
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T03:17
2024-06-22T03:17
2024-06-22T03:22
специальная военная операция на украине
павлоград
днепропетровская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Павлоград, Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240615/forbes-1953077174.html
https://radiosputnik.ru/20240612/sumy-1952326263.html
павлоград
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павлоград, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Павлоград, Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.