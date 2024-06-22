https://ria.ru/20240622/voz-1954715694.html

ВОЗ изучает запрос России по сообщениям о холере в Херсонской области

ВОЗ изучает запрос России по сообщениям о холере в Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2024

ВОЗ изучает запрос России по сообщениям о холере в Херсонской области

Структуры ВОЗ рассматривают запрос РФ по сообщениям о холере на подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:59

2024-06-22T13:59

2024-06-22T13:59

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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Структуры ВОЗ рассматривают запрос РФ по сообщениям о холере на подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил РИА Новости официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар. "Да (ВОЗ получила запрос от РФ - ред.), и этот вопрос рассматривается соответствующими международными координационными центрами по регулированию здравоохранения. На момент ответа ни в Херсоне, ни где-либо еще на Украине не было зарегистрировано подозрительных или подтвержденных случаев заболевания холерой", - ответил он. Накануне Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры. Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии. Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать тяжелую острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

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в мире, киев, россия, херсон, воз, здоровье - общество