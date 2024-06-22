https://ria.ru/20240622/volgograd-1954725175.html

Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в туалете ТЦ в Волгограде

Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в туалете ТЦ в Волгограде - РИА Новости, 22.06.2024

Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в туалете ТЦ в Волгограде

Суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в туалете торгового центра Волгограда, сообщает в субботу... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:44

2024-06-22T14:44

2024-06-22T14:44

происшествия

таджикистан

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в туалете торгового центра Волгограда, сообщает в субботу Дзержинский районный суд в своем Telegram-канале. По информации суда, накануне гражданин Таджикистана приметил девушку в автобусе, затем вышел с ней на одной остановке и пошел за ней в торговый центр в Волгограде. Там он за ней наблюдал некоторое время, отмечается в сообщении. "Выбрав удобный момент, когда потерпевшая направилась в туалетную комнату... проследовал за ней, после чего напал на неё и совершил насильственные действия сексуального характера", - сообщает суд. В субботу подозреваемый был задержан полицией, ему предъявлено обвинение в "насильственных действиях сексуального характера". Отмечается, что решением суда обвиняемому, который не признал своей вины, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Решение в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20240619/svechi-1954072914.html

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

таджикистан

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таджикистан, волгоград