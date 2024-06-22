https://ria.ru/20240622/volgograd-1954725175.html
Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в туалете ТЦ в Волгограде
Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в туалете ТЦ в Волгограде - РИА Новости, 22.06.2024
Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в туалете ТЦ в Волгограде
Суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в туалете торгового центра Волгограда, сообщает в субботу... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:44
2024-06-22T14:44
2024-06-22T14:44
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волгоград
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ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в туалете торгового центра Волгограда, сообщает в субботу Дзержинский районный суд в своем Telegram-канале. По информации суда, накануне гражданин Таджикистана приметил девушку в автобусе, затем вышел с ней на одной остановке и пошел за ней в торговый центр в Волгограде. Там он за ней наблюдал некоторое время, отмечается в сообщении. "Выбрав удобный момент, когда потерпевшая направилась в туалетную комнату... проследовал за ней, после чего напал на неё и совершил насильственные действия сексуального характера", - сообщает суд. В субботу подозреваемый был задержан полицией, ему предъявлено обвинение в "насильственных действиях сексуального характера". Отмечается, что решением суда обвиняемому, который не признал своей вины, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Решение в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20240619/svechi-1954072914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, таджикистан, волгоград
Происшествия, Таджикистан, Волгоград
Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в туалете ТЦ в Волгограде
В Волгограде арестовали мужчину, обвиняемого в насилии над девушкой в туалете ТЦ
ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости.
Суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в туалете торгового центра Волгограда, сообщает в субботу Дзержинский районный суд в своем Telegram-канале
.
По информации суда, накануне гражданин Таджикистана приметил девушку в автобусе, затем вышел с ней на одной остановке и пошел за ней в торговый центр в Волгограде. Там он за ней наблюдал некоторое время, отмечается в сообщении.
"Выбрав удобный момент, когда потерпевшая направилась в туалетную комнату... проследовал за ней, после чего напал на неё и совершил насильственные действия сексуального характера", - сообщает суд.
В субботу подозреваемый был задержан полицией, ему предъявлено обвинение в "насильственных действиях сексуального характера".
Отмечается, что решением суда обвиняемому, который не признал своей вины, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Решение в законную силу не вступило.