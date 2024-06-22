https://ria.ru/20240622/venok-1954759945.html

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2024

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви (РПЦ) к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:04

2024-06-22T18:04

2024-06-22T18:04

россия

русская православная церковь

великая отечественная война (1941-1945)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви (РПЦ) к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля в День памяти и скорби. "Вспоминая события, уже отдаленные от нас, мы не можем не молиться о погибших, не можем не радоваться величайшему деянию, которое совершил наш народ, защитив страну свою, да и весь мир от страшного ига фашизма. Пусть Господь хранит Россию, укрепляет ее независимость, дает ей силы и возможность обеспечивать свою свободу. И, что самое главное, нужно о молиться том, чтобы никогда не пресекалась в сердцах наших людей, особенно нашей молодежи, беззаветная любовь и преданность своей стране. А преданность своей стране означает и память о тех, кто жизнь свою положил за Отечество", - приводит сайт РПЦ слова обращения патриарха к офицерам и солдатам роты почетного караула после возложения венка и минуты молчания. Он отметил, что это трагический день календаря, но его скорбь обернулась славой и радостью, потому что победа русского народа, которая стоила многих жизней, стала спасением для народа, страны и Церкви.

https://ria.ru/20240622/svechi-1954654853.html

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россия, русская православная церковь, великая отечественная война (1941-1945), патриарх кирилл (владимир гундяев)