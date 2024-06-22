Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Сергей ВласовПатриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Сергей Власов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви (РПЦ) к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля в День памяти и скорби.
«
"Вспоминая события, уже отдаленные от нас, мы не можем не молиться о погибших, не можем не радоваться величайшему деянию, которое совершил наш народ, защитив страну свою, да и весь мир от страшного ига фашизма. Пусть Господь хранит Россию, укрепляет ее независимость, дает ей силы и возможность обеспечивать свою свободу. И, что самое главное, нужно о молиться том, чтобы никогда не пресекалась в сердцах наших людей, особенно нашей молодежи, беззаветная любовь и преданность своей стране. А преданность своей стране означает и память о тех, кто жизнь свою положил за Отечество", - приводит сайт РПЦ слова обращения патриарха к офицерам и солдатам роты почетного караула после возложения венка и минуты молчания.
Он отметил, что это трагический день календаря, но его скорбь обернулась славой и радостью, потому что победа русского народа, которая стоила многих жизней, стала спасением для народа, страны и Церкви.