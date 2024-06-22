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В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
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19:16 22.06.2024 (обновлено: 20:00 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/tsvety-1954770484.html
В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби
В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби
Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:16
2024-06-22T20:00
в мире
германия
берлин (город)
ссср
сергей нечаев (дипломат)
великая отечественная война (1941-1945)
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БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.&quot;22 июня 2024 года состоялась церемония возложения цветов на советском воинском мемориале в Панкове в Берлине по случаю 83-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР&quot;, — говорится в публикации.В торжественно-траурном мероприятии приняли участие посол Сергей Нечаев, сотрудники российской дипломатической миссии и представители германских общественных организаций. Мемориал в Панкове возвели в 1947-1949 годах. На его территории захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Всего при штурме Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и восемь полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагают венки во время церемоний. На цоколе расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала — около 30 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
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германия
берлин (город)
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в мире, германия, берлин (город), ссср, сергей нечаев (дипломат), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Германия, Берлин (город), СССР, Сергей Нечаев (дипломат), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби

В Берлине возложили цветы к советскому мемориалу в День памяти и скорби

© Фото : Посольство России в Германии/TelegramПосол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в День памяти и скорби
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Посольство России в Германии/Telegram
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в День памяти и скорби
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
«

"22 июня 2024 года состоялась церемония возложения цветов на советском воинском мемориале в Панкове в Берлине по случаю 83-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР", — говорится в публикации.

Акции Линия памяти и Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Вчера, 00:12
В торжественно-траурном мероприятии приняли участие посол Сергей Нечаев, сотрудники российской дипломатической миссии и представители германских общественных организаций.
Мемориал в Панкове возвели в 1947-1949 годах. На его территории захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Всего при штурме Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.
В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и восемь полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагают венки во время церемоний. На цоколе расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала — около 30 тысяч квадратных метров.

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества. Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

22 июня. День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби
Вчера, 17:18
 
В миреГерманияБерлин (город)СССРСергей Нечаев (дипломат)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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