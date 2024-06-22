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В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби

В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024

В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби

Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:16

2024-06-22T19:16

2024-06-22T20:00

в мире

германия

берлин (город)

ссср

сергей нечаев (дипломат)

великая отечественная война (1941-1945)

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БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, сообщается в Telegram-канале дипмиссии."22 июня 2024 года состоялась церемония возложения цветов на советском воинском мемориале в Панкове в Берлине по случаю 83-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР", — говорится в публикации.В торжественно-траурном мероприятии приняли участие посол Сергей Нечаев, сотрудники российской дипломатической миссии и представители германских общественных организаций. Мемориал в Панкове возвели в 1947-1949 годах. На его территории захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Всего при штурме Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и восемь полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагают венки во время церемоний. На цоколе расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала — около 30 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

https://ria.ru/20240622/den-1954753340.html

германия

берлин (город)

ссср

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в мире, германия, берлин (город), ссср, сергей нечаев (дипломат), великая отечественная война (1941-1945)