В Берлине почтили павших воинов в День памяти и скорби
В Берлине возложили цветы к советскому мемориалу в День памяти и скорби
© Фото : Посольство России в Германии/TelegramПосол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в День памяти и скорби
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в День памяти и скорби
БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
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"22 июня 2024 года состоялась церемония возложения цветов на советском воинском мемориале в Панкове в Берлине по случаю 83-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР", — говорится в публикации.
В торжественно-траурном мероприятии приняли участие посол Сергей Нечаев, сотрудники российской дипломатической миссии и представители германских общественных организаций.
Мемориал в Панкове возвели в 1947-1949 годах. На его территории захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Всего при штурме Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.
В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и восемь полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагают венки во время церемоний. На цоколе расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала — около 30 тысяч квадратных метров.
Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества. Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.
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