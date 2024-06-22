https://ria.ru/20240622/tashkent-1954718288.html

В Ташкенте открылась выставка, посвященная годовщине начала войны

В Ташкенте открылась выставка, посвященная годовщине начала войны - РИА Новости, 22.06.2024

В Ташкенте открылась выставка, посвященная годовщине начала войны

Художественная выставка, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, открылась в субботу в Ташкенте в столичном доме фотографий, сообщает... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:13

2024-06-22T14:13

2024-06-22T14:41

в мире

узбекистан

ташкент

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

свеча памяти

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ТАШКЕНТ, 22 июн – РИА Новости. Художественная выставка, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, открылась в субботу в Ташкенте в столичном доме фотографий, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. "В Ташкентском доме фотографии Академии Художеств Узбекистана по инициативе посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан открылась выставка работ узбекских художников-фронтовиков "Завещано помнить!" - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. В экспозиции представлено около 50 работ двух художников-фронтовиков Евгения Гадецкого и Рафаэля Матевосяна, отображающих вклад Узбекистана в годы войны. Выставка продлится до 5 июля. В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20240504/miting-1943894057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, ташкент, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), свеча памяти