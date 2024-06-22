https://ria.ru/20240622/svechi-1954795808.html
В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей в рамках акции "Свеча памяти"
В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей в рамках акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024
В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей в рамках акции "Свеча памяти"
Шестьсот свечей зажгли в субботу в Русском доме в египетской столице Каире в рамках акции "Свеча памяти" по случаю Дня памяти и скорби, передает корреспондент... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:59
2024-06-22T22:59
2024-06-22T23:03
египет
севастополь
каир (город)
волонтеры победы
великая отечественная война (1941-1945)
свеча памяти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f82882e7419c660d3218695a95be196b.jpg
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Шестьсот свечей зажгли в субботу в Русском доме в египетской столице Каире в рамках акции "Свеча памяти" по случаю Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, в котором приняли участие около 70 человек, было организовано международным представительством всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Египте и Русским домом. "Значимость этой акции в том, что мы сохраняем историческую память и правду. Важно знать, когда началась самая кровопролитная война в истории человечества. Мы рассказываем миру правду", - отметила в разговоре с РИА Новости руководитель представительства "Волонтеров Победы" в Египте и глава образовательного центра "Ботаник" Дарья Мацук. В рамках мероприятия собравшимся в библиотеке Русского дома продемонстрировали документальный фильм "Первый выстрел", посвященный отражению немецкого налета на Севастополь в первый день Великой Отечественной войны. Также состоялся мини-концерт, в ходе которого были исполнены песни и стихотворения на военную тематику. После просмотра фильма и мини-концерта проживающие в Каире соотечественники и изучающие русский язык египетские студенты при помощи 600 горящих свечей выложили во дворе Русского дома надпись "Египет помнит" и картину "Вечный огонь" и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240621/svechi-1954642198.html
египет
севастополь
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cd42cd3048480f3b9f2b904589b4412.jpg
22 июня. День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы.
2024-06-22T22:59
true
PT2M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, севастополь, каир (город), волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945), свеча памяти
Египет, Севастополь, Каир (город), Волонтеры Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Свеча памяти
В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей в рамках акции "Свеча памяти"
В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей по случаю Дня памяти и скорби