https://ria.ru/20240622/svechi-1954795808.html

В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей в рамках акции "Свеча памяти"

В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей в рамках акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024

В Русском доме в Каире зажгли 600 свечей в рамках акции "Свеча памяти"

Шестьсот свечей зажгли в субботу в Русском доме в египетской столице Каире в рамках акции "Свеча памяти" по случаю Дня памяти и скорби, передает корреспондент... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:59

2024-06-22T22:59

2024-06-22T23:03

египет

севастополь

каир (город)

волонтеры победы

великая отечественная война (1941-1945)

свеча памяти

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КАИР, 22 июн - РИА Новости. Шестьсот свечей зажгли в субботу в Русском доме в египетской столице Каире в рамках акции "Свеча памяти" по случаю Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, в котором приняли участие около 70 человек, было организовано международным представительством всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Египте и Русским домом. "Значимость этой акции в том, что мы сохраняем историческую память и правду. Важно знать, когда началась самая кровопролитная война в истории человечества. Мы рассказываем миру правду", - отметила в разговоре с РИА Новости руководитель представительства "Волонтеров Победы" в Египте и глава образовательного центра "Ботаник" Дарья Мацук. В рамках мероприятия собравшимся в библиотеке Русского дома продемонстрировали документальный фильм "Первый выстрел", посвященный отражению немецкого налета на Севастополь в первый день Великой Отечественной войны. Также состоялся мини-концерт, в ходе которого были исполнены песни и стихотворения на военную тематику. После просмотра фильма и мини-концерта проживающие в Каире соотечественники и изучающие русский язык египетские студенты при помощи 600 горящих свечей выложили во дворе Русского дома надпись "Египет помнит" и картину "Вечный огонь" и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240621/svechi-1954642198.html

египет

севастополь

каир (город)

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22 июня. День памяти и скорби В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы. 2024-06-22T22:59 true PT2M45S

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Наталья Макарова

египет, севастополь, каир (город), волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945), свеча памяти