На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в рамках "Огненных картин войны"
На акции "Огненные картины войны" на Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей
ШАХТЕРСК (ДНР), 22 июн - РИА Новости. На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли 8 тысяч свечей в форме мемориала "Защитники Донбасса" в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны", рассказала РИА Новости региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в республике Ирина Макаренко.
"Сегодня "Волонтеры Победы" ДНР и наши коллеги из партии "Единая Россия" собрались на кургане на мемориальном комплексе Сауна-Могила - наши памятные места, которые пропитаны особой историей и исторической значимостью, собрались для того, чтобы провести памятную акцию "Огненные картины войны"... В этом году очень символично мы изобразили защитников Донбасса, где есть два солдата - Великой Отечественной войны и наши солдаты. Потому как каждый житель Донбасса сегодня зажигает свечи не только в память о героях той войны, но и о тех героях, которые защищают и защищали русский мирный Донбасс", - сообщила Макаренко.
Также у мемориального комплекса состоялись памятный митинг и минута молчания. Представители общественной организации "Офицеры России" передали вечный огонь, зажженный в Елоховском соборе Москвы.
"Привезли свечу, которая освящена в Елоховском соборе Москвы. Это знаменитое место... Благословлял эту поездку сам патриарх. Враг не пройдет там, где горит огонь, зажженный от этой свечи", - сказал полковник запаса Сергей Сидоров.
Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) - освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945). Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.
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