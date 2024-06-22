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На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в рамках "Огненных картин войны" - РИА Новости, 22.06.2024
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06:14 22.06.2024 (обновлено: 08:42 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/svechi-1954660658.html
На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в рамках "Огненных картин войны"
На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в рамках "Огненных картин войны" - РИА Новости, 22.06.2024
На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в рамках "Огненных картин войны"
На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли 8 тысяч свечей в форме мемориала "Защитники Донбасса" в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны",... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T06:14
2024-06-22T08:42
донецкая народная республика
россия
донбасс
владимир путин
волонтеры победы
единая россия
офицеры россии
великая отечественная война (1941-1945)
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ШАХТЕРСК (ДНР), 22 июн - РИА Новости. На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли 8 тысяч свечей в форме мемориала "Защитники Донбасса" в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны", рассказала РИА Новости региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в республике Ирина Макаренко. "Сегодня "Волонтеры Победы" ДНР и наши коллеги из партии "Единая Россия" собрались на кургане на мемориальном комплексе Сауна-Могила - наши памятные места, которые пропитаны особой историей и исторической значимостью, собрались для того, чтобы провести памятную акцию "Огненные картины войны"... В этом году очень символично мы изобразили защитников Донбасса, где есть два солдата - Великой Отечественной войны и наши солдаты. Потому как каждый житель Донбасса сегодня зажигает свечи не только в память о героях той войны, но и о тех героях, которые защищают и защищали русский мирный Донбасс", - сообщила Макаренко. Также у мемориального комплекса состоялись памятный митинг и минута молчания. Представители общественной организации "Офицеры России" передали вечный огонь, зажженный в Елоховском соборе Москвы. "Привезли свечу, которая освящена в Елоховском соборе Москвы. Это знаменитое место... Благословлял эту поездку сам патриарх. Враг не пройдет там, где горит огонь, зажженный от этой свечи", - сказал полковник запаса Сергей Сидоров. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина. Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) - освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945). Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.
https://ria.ru/20240508/lenta-1944574617.html
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Акция "Огненные картины войны" на Саур-Могиле в День памяти и скорби
На Саур-Могиле в День памяти и скорби зажгли 8 тысяч свечей в рамках акции "Огненные картины войны", рассказала РИА Новости координатор движения "Волонтеры Победы" в ДНР. Каждый житель Донбасса сегодня зажигает свечи не только в память о героях той войны, но и о тех героях, которые защищают и защищали русский мирный Донбасс
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донецкая народная республика, россия, донбасс, владимир путин, волонтеры победы, единая россия, офицеры россии, великая отечественная война (1941-1945)
Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Волонтеры Победы, Единая Россия, Офицеры России, Великая Отечественная война (1941-1945)
На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в рамках "Огненных картин войны"

На акции "Огненные картины войны" на Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей

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ШАХТЕРСК (ДНР), 22 июн - РИА Новости. На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли 8 тысяч свечей в форме мемориала "Защитники Донбасса" в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны", рассказала РИА Новости региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в республике Ирина Макаренко.
"Сегодня "Волонтеры Победы" ДНР и наши коллеги из партии "Единая Россия" собрались на кургане на мемориальном комплексе Сауна-Могила - наши памятные места, которые пропитаны особой историей и исторической значимостью, собрались для того, чтобы провести памятную акцию "Огненные картины войны"... В этом году очень символично мы изобразили защитников Донбасса, где есть два солдата - Великой Отечественной войны и наши солдаты. Потому как каждый житель Донбасса сегодня зажигает свечи не только в память о героях той войны, но и о тех героях, которые защищают и защищали русский мирный Донбасс", - сообщила Макаренко.
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Также у мемориального комплекса состоялись памятный митинг и минута молчания. Представители общественной организации "Офицеры России" передали вечный огонь, зажженный в Елоховском соборе Москвы.
"Привезли свечу, которая освящена в Елоховском соборе Москвы. Это знаменитое место... Благословлял эту поездку сам патриарх. Враг не пройдет там, где горит огонь, зажженный от этой свечи", - сказал полковник запаса Сергей Сидоров.
Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) - освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945). Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассВладимир ПутинВолонтеры ПобедыЕдиная РоссияОфицеры РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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