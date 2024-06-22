https://ria.ru/20240622/stryy-1954655917.html

СМИ сообщили о взрывах в городе Стрый

СМИ сообщили о взрывах в городе Стрый - РИА Новости, 22.06.2024

СМИ сообщили о взрывах в городе Стрый

Взрывы раздались в городе Стрый Львовской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T04:37

2024-06-22T04:37

2024-06-22T05:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Стрый Львовской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Стрый (Львовская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Позднее телеканал передал, что после взрывов в городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.Ранее телеканал сообщал о сериях взрывов в городе Луцк Волынской области, в Винницкой области, а также в городе Павлоград Днепропетровской области.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html

https://ria.ru/20240622/lutsk-1954655250.html

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львовская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия, в мире