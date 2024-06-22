https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954783400.html

Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ

Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ

Ночью на 22 июня Вооруженные Силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:40

2024-06-22T20:40

2024-06-22T20:40

специальная военная операция на украине

украина

россия

львовская область

иван приходько

мария захарова

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ночью на 22 июня Вооруженные Силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по украинским объектам. В частности, были поражены склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Кроме того, удар затронул объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. В результате поражения, которое нанесли подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр", украинские войска потеряли более 1,8 тысячи солдат. Кроме того, ВС РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп. Также Киев лишился танка, боевой бронированной машины Senator канадского производства, гаубицы FH-70 производства Великобритании, четырёх гаубиц М777, одной 198 и трёх орудий М119 производства США, гаубицы "Мста-Б", трёх орудий Д-20 и трёх Д-30. Также за сутки уничтожены несколько станций радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и три полевых склада боеприпасов ВСУ. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. ПВО сбила 48 украинских дронов и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Мирные погибают от американских ракет В субботу были ликвидированы последствия атаки украинским дроном единственной снабжающей Энергодар в Запорожской области подстанции "Радуга". В пятницу из-за этого основная часть города осталась без света и воды. Согласно комментарию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно удара, опубликованного на сайте министерства, Россия сделает всё для лишения Украины возможности устраивать такие атаки. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в субботу выпустили 58 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе восемь кассетных. Кроме того, Горловка была атакована дроном-камикадзе. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ранения получили трое мирных жителей поселка Гольмовский. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли, четверо пострадали. По его словам, в Буденновском районе Донецка при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате чего погибли трое мужчин - сотрудников строительной фирмы. Также, по данным СЦКК, мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". В результате артиллерийского обстрела со стороны Украины погиб мирный житель в селе Салтыково Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ВизитЗаместитель госсекретаря США Джон Басс, которому временно были переданы полномочия ушедшей в отставку Виктории Нуланд, посетил Украину, сообщили в госдепе. Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и обсудил с ними влияние новой помощи США, включая военную и экономическую, а также долгосрочные договоренности. По ЗападуВоздушная тревога в субботу утром была объявлена на всей территории Украины. Затем она ещё несколько раз объявлялась в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Харькове, в городе Стрый Львовской области, Луцке Волынской области, в Винницкой области, а также в городе Павлоград Днепропетровской области. Кроме того, сообщалось о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области Украины. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска, району у аэропорта в Луцке, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ, а также двум крупным электроподстанциям в Луцке. Кроме того, по данным Лебедева, удары нанесены по военным объектам и складам ВСУ, на которых хранились детали для самолетов во Львовской области. Также он сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской Украины.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

https://ria.ru/20240622/fab-1954650609.html

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Видеообращение военнопленных элитного подразделения ВСУ к Зеленскому Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили, и записали к нему видеообращение. 2024-06-22T20:40 true PT1M33S

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украина, россия, львовская область, иван приходько, мария захарова, сергей лебедев, вооруженные силы украины, сцкк