Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по складам с вооружением ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ночью на 22 июня Вооруженные Силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по украинским объектам.
В частности, были поражены склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Кроме того, удар затронул объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
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В результате поражения, которое нанесли подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр", украинские войска потеряли более 1,8 тысячи солдат. Кроме того, ВС РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп.
Также Киев лишился танка, боевой бронированной машины Senator канадского производства, гаубицы FH-70 производства Великобритании, четырёх гаубиц М777, одной 198 и трёх орудий М119 производства США, гаубицы "Мста-Б", трёх орудий Д-20 и трёх Д-30.
Также за сутки уничтожены несколько станций радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. ПВО сбила 48 украинских дронов и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
Мирные погибают от американских ракет
В субботу были ликвидированы последствия атаки украинским дроном единственной снабжающей Энергодар в Запорожской области подстанции "Радуга". В пятницу из-за этого основная часть города осталась без света и воды.
Согласно комментарию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно удара, опубликованного на сайте министерства, Россия сделает всё для лишения Украины возможности устраивать такие атаки.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в субботу выпустили 58 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе восемь кассетных. Кроме того, Горловка была атакована дроном-камикадзе.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ранения получили трое мирных жителей поселка Гольмовский. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли, четверо пострадали. По его словам, в Буденновском районе Донецка при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате чего погибли трое мужчин - сотрудников строительной фирмы. Также, по данным СЦКК, мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".
В результате артиллерийского обстрела со стороны Украины погиб мирный житель в селе Салтыково Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Визит
Заместитель госсекретаря США Джон Басс, которому временно были переданы полномочия ушедшей в отставку Виктории Нуланд, посетил Украину, сообщили в госдепе. Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и обсудил с ними влияние новой помощи США, включая военную и экономическую, а также долгосрочные договоренности.
По Западу
Воздушная тревога в субботу утром была объявлена на всей территории Украины. Затем она ещё несколько раз объявлялась в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Харькове, в городе Стрый Львовской области, Луцке Волынской области, в Винницкой области, а также в городе Павлоград Днепропетровской области. Кроме того, сообщалось о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области Украины.
Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска, району у аэропорта в Луцке, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ, а также двум крупным электроподстанциям в Луцке.
Кроме того, по данным Лебедева, удары нанесены по военным объектам и складам ВСУ, на которых хранились детали для самолетов во Львовской области. Также он сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской Украины.
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