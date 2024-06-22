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Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954783400.html
Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ
Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ
Ночью на 22 июня Вооруженные Силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:40
2024-06-22T20:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
львовская область
иван приходько
мария захарова
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ночью на 22 июня Вооруженные Силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по украинским объектам. В частности, были поражены склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Кроме того, удар затронул объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. В результате поражения, которое нанесли подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр", украинские войска потеряли более 1,8 тысячи солдат. Кроме того, ВС РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп. Также Киев лишился танка, боевой бронированной машины Senator канадского производства, гаубицы FH-70 производства Великобритании, четырёх гаубиц М777, одной 198 и трёх орудий М119 производства США, гаубицы "Мста-Б", трёх орудий Д-20 и трёх Д-30. Также за сутки уничтожены несколько станций радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и три полевых склада боеприпасов ВСУ. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. ПВО сбила 48 украинских дронов и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Мирные погибают от американских ракет В субботу были ликвидированы последствия атаки украинским дроном единственной снабжающей Энергодар в Запорожской области подстанции "Радуга". В пятницу из-за этого основная часть города осталась без света и воды. Согласно комментарию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно удара, опубликованного на сайте министерства, Россия сделает всё для лишения Украины возможности устраивать такие атаки. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в субботу выпустили 58 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе восемь кассетных. Кроме того, Горловка была атакована дроном-камикадзе. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ранения получили трое мирных жителей поселка Гольмовский. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли, четверо пострадали. По его словам, в Буденновском районе Донецка при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате чего погибли трое мужчин - сотрудников строительной фирмы. Также, по данным СЦКК, мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". В результате артиллерийского обстрела со стороны Украины погиб мирный житель в селе Салтыково Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ВизитЗаместитель госсекретаря США Джон Басс, которому временно были переданы полномочия ушедшей в отставку Виктории Нуланд, посетил Украину, сообщили в госдепе. Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и обсудил с ними влияние новой помощи США, включая военную и экономическую, а также долгосрочные договоренности. По ЗападуВоздушная тревога в субботу утром была объявлена на всей территории Украины. Затем она ещё несколько раз объявлялась в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Харькове, в городе Стрый Львовской области, Луцке Волынской области, в Винницкой области, а также в городе Павлоград Днепропетровской области. Кроме того, сообщалось о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области Украины. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска, району у аэропорта в Луцке, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ, а также двум крупным электроподстанциям в Луцке. Кроме того, по данным Лебедева, удары нанесены по военным объектам и складам ВСУ, на которых хранились детали для самолетов во Львовской области. Также он сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской Украины.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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украина
россия
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Видеообращение военнопленных элитного подразделения ВСУ к Зеленскому
Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили, и записали к нему видеообращение.
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украина, россия, львовская область, иван приходько, мария захарова, сергей лебедев, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Львовская область, Иван Приходько, Мария Захарова, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Спецоперация, 22 июня: ВС России ударили по складам с оружием ВСУ

ВС России нанесли групповой удар по складам с вооружением ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ночью на 22 июня Вооруженные Силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по украинским объектам.
В частности, были поражены склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Кроме того, удар затронул объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Вчера, 08:00
В результате поражения, которое нанесли подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр", украинские войска потеряли более 1,8 тысячи солдат. Кроме того, ВС РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп.
Также Киев лишился танка, боевой бронированной машины Senator канадского производства, гаубицы FH-70 производства Великобритании, четырёх гаубиц М777, одной 198 и трёх орудий М119 производства США, гаубицы "Мста-Б", трёх орудий Д-20 и трёх Д-30.
Также за сутки уничтожены несколько станций радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. ПВО сбила 48 украинских дронов и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Мирные погибают от американских ракет

В субботу были ликвидированы последствия атаки украинским дроном единственной снабжающей Энергодар в Запорожской области подстанции "Радуга". В пятницу из-за этого основная часть города осталась без света и воды.
Согласно комментарию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно удара, опубликованного на сайте министерства, Россия сделает всё для лишения Украины возможности устраивать такие атаки.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в субботу выпустили 58 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе восемь кассетных. Кроме того, Горловка была атакована дроном-камикадзе.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ранения получили трое мирных жителей поселка Гольмовский. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли, четверо пострадали. По его словам, в Буденновском районе Донецка при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате чего погибли трое мужчин - сотрудников строительной фирмы. Также, по данным СЦКК, мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".
В результате артиллерийского обстрела со стороны Украины погиб мирный житель в селе Салтыково Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Визит

Заместитель госсекретаря США Джон Басс, которому временно были переданы полномочия ушедшей в отставку Виктории Нуланд, посетил Украину, сообщили в госдепе. Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и обсудил с ними влияние новой помощи США, включая военную и экономическую, а также долгосрочные договоренности.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2024Посмотреть

По Западу

Воздушная тревога в субботу утром была объявлена на всей территории Украины. Затем она ещё несколько раз объявлялась в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Харькове, в городе Стрый Львовской области, Луцке Волынской области, в Винницкой области, а также в городе Павлоград Днепропетровской области. Кроме того, сообщалось о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области Украины.
Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска, району у аэропорта в Луцке, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ, а также двум крупным электроподстанциям в Луцке.
Кроме того, по данным Лебедева, удары нанесены по военным объектам и складам ВСУ, на которых хранились детали для самолетов во Львовской области. Также он сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛьвовская областьИван ПриходькоМария ЗахароваСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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