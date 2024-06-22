"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины
UnHerd назвало назначение Рютте генсеком НАТО отчаянной попыткой избежать краха
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Москва, 22 июн — РИА Новости. Назначение Марка Рютте генсеком НАТО является отчаянной попыткой уберечь альянс от краха, грозящего ему из-за множества противоречий, одним из которых является вопрос поддержки Украины, пишет британское издание UnHerd.
"Назначение Рютте для НАТО — это не начало новой эры, а отчаянная попытка сохранить статус-кво на фоне сомнений в будущем. Некоторые члены хотят, чтобы альянс активнее участвовал в глобальных конфликтах, тогда как другие предпочли бы, чтобы он ограничился сугубо оборонительными функциями и не ввязывался в кампании вроде войны в Косово в 1999 году, интервенции в Ливию в 2011 году или нынешней поддержки Украины. Сможет ли Рютте преодолеть эти разногласия — посмотрим. Но на данный момент его назначение скорее раскрывает, что проблем у альянса по горло", — говорится в материале.
Автор статьи также подчеркнул, что на сегодняшний день альянс уже не так сплочен, как прежде. Издание привело в пример Венгрию, которой Марк Рютте выдал письменные гарантии, что она может не участвовать в будущих программах по поддержке Украины, а также Турцию, которая все больше заинтересована в роли посредника между Западом и Россией.
"Есть косвенные признаки, что Рютте выбрали отнюдь не потому, что он лучший кандидат, который сможет сплотить весь альянс, а потому, что он мастер договариваться и делать исключения для стран, которые тянут в свою сторону", — резюмируется в статье.
Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.