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"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины - РИА Новости, 22.06.2024
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15:37 22.06.2024 (обновлено: 15:51 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html
"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины
"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины - РИА Новости, 22.06.2024
"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины
Назначение Марка Рютте генсеком НАТО является отчаянной попыткой уберечь альянс от краха, грозящего ему из-за множества противоречий, одним из которых является... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:37
2024-06-22T15:51
в мире
украина
косово
ливия
марк рютте
клаус йоханнис
йенс столтенберг
нато
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Москва, 22 июн — РИА Новости. Назначение Марка Рютте генсеком НАТО является отчаянной попыткой уберечь альянс от краха, грозящего ему из-за множества противоречий, одним из которых является вопрос поддержки Украины, пишет британское издание UnHerd."Назначение Рютте для НАТО — это не начало новой эры, а отчаянная попытка сохранить статус-кво на фоне сомнений в будущем. Некоторые члены хотят, чтобы альянс активнее участвовал в глобальных конфликтах, тогда как другие предпочли бы, чтобы он ограничился сугубо оборонительными функциями и не ввязывался в кампании вроде войны в Косово в 1999 году, интервенции в Ливию в 2011 году или нынешней поддержки Украины. Сможет ли Рютте преодолеть эти разногласия — посмотрим. Но на данный момент его назначение скорее раскрывает, что проблем у альянса по горло", — говорится в материале.Автор статьи также подчеркнул, что на сегодняшний день альянс уже не так сплочен, как прежде. Издание привело в пример Венгрию, которой Марк Рютте выдал письменные гарантии, что она может не участвовать в будущих программах по поддержке Украины, а также Турцию, которая все больше заинтересована в роли посредника между Западом и Россией."Есть косвенные признаки, что Рютте выбрали отнюдь не потому, что он лучший кандидат, который сможет сплотить весь альянс, а потому, что он мастер договариваться и делать исключения для стран, которые тянут в свою сторону", — резюмируется в статье.Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240621/otvetstvennost-1954645318.html
https://ria.ru/20240620/ryutte-1954400076.html
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в мире, украина, косово, ливия, марк рютте, клаус йоханнис, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Косово, Ливия, Марк Рютте, Клаус Йоханнис, Йенс Столтенберг, НАТО
"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины

UnHerd назвало назначение Рютте генсеком НАТО отчаянной попыткой избежать краха

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Москва, 22 июн — РИА Новости. Назначение Марка Рютте генсеком НАТО является отчаянной попыткой уберечь альянс от краха, грозящего ему из-за множества противоречий, одним из которых является вопрос поддержки Украины, пишет британское издание UnHerd.
"Назначение Рютте для НАТО — это не начало новой эры, а отчаянная попытка сохранить статус-кво на фоне сомнений в будущем. Некоторые члены хотят, чтобы альянс активнее участвовал в глобальных конфликтах, тогда как другие предпочли бы, чтобы он ограничился сугубо оборонительными функциями и не ввязывался в кампании вроде войны в Косово в 1999 году, интервенции в Ливию в 2011 году или нынешней поддержки Украины. Сможет ли Рютте преодолеть эти разногласия — посмотрим. Но на данный момент его назначение скорее раскрывает, что проблем у альянса по горло", — говорится в материале.
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Автор статьи также подчеркнул, что на сегодняшний день альянс уже не так сплочен, как прежде. Издание привело в пример Венгрию, которой Марк Рютте выдал письменные гарантии, что она может не участвовать в будущих программах по поддержке Украины, а также Турцию, которая все больше заинтересована в роли посредника между Западом и Россией.
"Есть косвенные признаки, что Рютте выбрали отнюдь не потому, что он лучший кандидат, который сможет сплотить весь альянс, а потому, что он мастер договариваться и делать исключения для стран, которые тянут в свою сторону", — резюмируется в статье.
Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 23:27
 
В миреУкраинаКосовоЛивияМарк РюттеКлаус ЙоханнисЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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