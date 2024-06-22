https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html

"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины

"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины - РИА Новости, 22.06.2024

"Проблем по горло". В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины

Назначение Марка Рютте генсеком НАТО является отчаянной попыткой уберечь альянс от краха, грозящего ему из-за множества противоречий, одним из которых является... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:37

2024-06-22T15:37

2024-06-22T15:51

в мире

украина

косово

ливия

марк рютте

клаус йоханнис

йенс столтенберг

нато

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Москва, 22 июн — РИА Новости. Назначение Марка Рютте генсеком НАТО является отчаянной попыткой уберечь альянс от краха, грозящего ему из-за множества противоречий, одним из которых является вопрос поддержки Украины, пишет британское издание UnHerd."Назначение Рютте для НАТО — это не начало новой эры, а отчаянная попытка сохранить статус-кво на фоне сомнений в будущем. Некоторые члены хотят, чтобы альянс активнее участвовал в глобальных конфликтах, тогда как другие предпочли бы, чтобы он ограничился сугубо оборонительными функциями и не ввязывался в кампании вроде войны в Косово в 1999 году, интервенции в Ливию в 2011 году или нынешней поддержки Украины. Сможет ли Рютте преодолеть эти разногласия — посмотрим. Но на данный момент его назначение скорее раскрывает, что проблем у альянса по горло", — говорится в материале.Автор статьи также подчеркнул, что на сегодняшний день альянс уже не так сплочен, как прежде. Издание привело в пример Венгрию, которой Марк Рютте выдал письменные гарантии, что она может не участвовать в будущих программах по поддержке Украины, а также Турцию, которая все больше заинтересована в роли посредника между Западом и Россией."Есть косвенные признаки, что Рютте выбрали отнюдь не потому, что он лучший кандидат, который сможет сплотить весь альянс, а потому, что он мастер договариваться и делать исключения для стран, которые тянут в свою сторону", — резюмируется в статье.Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240621/otvetstvennost-1954645318.html

https://ria.ru/20240620/ryutte-1954400076.html

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в мире, украина, косово, ливия, марк рютте, клаус йоханнис, йенс столтенберг, нато