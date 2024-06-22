https://ria.ru/20240622/rs-1954652296.html

RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии

RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии - РИА Новости, 22.06.2024

RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии

Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T02:38

2024-06-22T02:38

2024-06-22T02:52

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.По мнению Малли, новый план российского лидера по урегулированию конфликта стал ответом на швейцарскую конференцию, организованную Украиной для обсуждения "формулы мира Зеленского". Он также подчеркнул, что по итогам саммита глава киевского режима так и не добился значимых результатов.Условия для переговоровПрезидент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.В минувший четверг после переговоров с руководством Вьетнама Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, а достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности были приемлемы для украинской стороны. Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, добавил президент. Переговоры, по словам президента, могут начаться "хоть завтра", а место их проведения не имеет значения, российские предложения "лежат на столе".Саммит в ШвейцарииШвейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html

https://ria.ru/20240620/sammit-1954126639.html

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, джо байден, си цзиньпин