Рейтинг@Mail.ru
RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 22.06.2024 (обновлено: 02:52 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/rs-1954652296.html
RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии
RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии - РИА Новости, 22.06.2024
RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии
Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:38
2024-06-22T02:52
в мире
россия
украина
швейцария
владимир путин
джо байден
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.По мнению Малли, новый план российского лидера по урегулированию конфликта стал ответом на швейцарскую конференцию, организованную Украиной для обсуждения "формулы мира Зеленского". Он также подчеркнул, что по итогам саммита глава киевского режима так и не добился значимых результатов.Условия для переговоровПрезидент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.В минувший четверг после переговоров с руководством Вьетнама Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, а достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности были приемлемы для украинской стороны. Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, добавил президент. Переговоры, по словам президента, могут начаться "хоть завтра", а место их проведения не имеет значения, российские предложения "лежат на столе".Саммит в ШвейцарииШвейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html
https://ria.ru/20240620/sammit-1954126639.html
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, джо байден, си цзиньпин
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Джо Байден, Си Цзиньпин
RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после саммита в Швейцарии

RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Киевом после саммита в Швейцарии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
По мнению Малли, новый план российского лидера по урегулированию конфликта стал ответом на швейцарскую конференцию, организованную Украиной для обсуждения "формулы мира Зеленского". Он также подчеркнул, что по итогам саммита глава киевского режима так и не добился значимых результатов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России
20 июня, 10:43

Условия для переговоров

Президент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
В минувший четверг после переговоров с руководством Вьетнама Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, а достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности были приемлемы для украинской стороны. Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, добавил президент. Переговоры, по словам президента, могут начаться "хоть завтра", а место их проведения не имеет значения, российские предложения "лежат на столе".
Константинопольский патриарх Варфоломей во время саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита
20 июня, 00:58

Саммит в Швейцарии

Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Идея Москвы их заинтересовала". Запад намекнул на свои планы по Украине
18 июня, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала