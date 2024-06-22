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Путин подписал закон о праве членов семей бойцов СВО оформлять их прописку - РИА Новости, 22.06.2024
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16:30 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/putin-1954744325.html
Путин подписал закон о праве членов семей бойцов СВО оформлять их прописку
Путин подписал закон о праве членов семей бойцов СВО оформлять их прописку - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о праве членов семей бойцов СВО оформлять их прописку
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять их регистрацию по месту жительства, соответствующий РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:30
2024-06-22T16:30
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять их регистрацию по месту жительства, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, соавтор законопроекта, сообщал, что, согласно закону, члены семей участников спецоперации получат право по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Авторы проекта ранее отмечали, что сегодня при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, и участники СВО не могут выполнить это условие. Закон позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части, отметил он. Кроме того, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане. Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно, сообщила ранее в разговоре с РИА Новости соавтор закона, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
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общество, россия, республика алтай, владимир путин, андрей турчак, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, Россия, Республика Алтай, Владимир Путин, Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о праве членов семей бойцов СВО оформлять их прописку

Путин подписал закон о праве членов семей участников СВО оформлять их прописку

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять их регистрацию по месту жительства, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, соавтор законопроекта, сообщал, что, согласно закону, члены семей участников спецоперации получат право по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства.
Авторы проекта ранее отмечали, что сегодня при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, и участники СВО не могут выполнить это условие. Закон позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части, отметил он.
Кроме того, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане. Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно, сообщила ранее в разговоре с РИА Новости соавтор закона, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
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ОбществоРоссияРеспублика АлтайВладимир ПутинАндрей ТурчакИрина РукавишниковаСовет Федерации РФ
 
 
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