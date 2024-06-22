https://ria.ru/20240622/putin-1954698876.html

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2024

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:11

2024-06-22T12:11

2024-06-22T12:54

общество

германия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в Александровском саду. Традиционно в ней участвуют ветераны войны, мероприятие проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

https://ria.ru/20240622/genichesk-1954688529.html

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

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Путин на церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 2024-06-22T12:11 true PT0M13S

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общество, германия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)