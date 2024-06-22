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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2024
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12:11 22.06.2024 (обновлено: 12:54 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/putin-1954698876.html
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2024
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:11
2024-06-22T12:54
общество
германия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в Александровском саду. Традиционно в ней участвуют ветераны войны, мероприятие проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.
https://ria.ru/20240622/genichesk-1954688529.html
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
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Путин на церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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общество, германия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Германия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в Александровском саду.
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Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать"
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Традиционно в ней участвуют ветераны войны, мероприятие проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.
Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.
Акции Линия памяти и Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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ОбществоГерманияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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