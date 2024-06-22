https://ria.ru/20240622/posol-1954734281.html

Россия и КНДР начнут работу по реализации нового Договора о партнерстве

Россия и КНДР начнут работу по реализации нового Договора о партнерстве - РИА Новости, 22.06.2024

Россия и КНДР начнут работу по реализации нового Договора о партнерстве

Россия и Северная Корея не собираются останавливаться на достигнутом и начинают работу по реализации всех положений нового Договора о всеобъемлющем... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:28

2024-06-22T15:28

2024-06-22T15:28

россия

пхеньян

южная корея

владимир путин

александр мацегора

ким чен ын

оон

визит путина в кндр

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия и Северная Корея не собираются останавливаться на достигнутом и начинают работу по реализации всех положений нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости посол РФ и КНДР Александр Мацегора. "Мы не успокаиваемся на достигнутом. Сейчас наступил новый период, когда начинается работа по реализации всех положений Договора. Мы к ней готовы. Наши корейские друзья, разумеется, тоже. Все еще впереди", - заявил посол. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 декабря заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР". Стороны также договорились создать "механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности". В документе говорится, что РФ и КНДР поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи, выдачи и передачи лиц, осужденных к лишению свободы, возвращения активов, полученных преступным путем. Россия и КНДР также планируют прилагать усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создавать благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощрять и защищать взаимные инвестиции. Кроме того, стороны будут оказывать содействие особым или свободным экономическим зонам РФ и КНДР и организациям с их участием. Путин посетил КНДР с дружественным государственным визитом 18-19 июня. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности. Российско-корейские переговоры прошли в государственной резиденции Кымсусан, они проводились как в формате делегаций, так и с продолжительным общением лидеров один на один. Основным итогом стало подписание нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в который вернулось положение о незамедлительном оказании военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами, ранее существовавшее в базовом договоре СССР и КНДР. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступили с заявлениями для прессы, прогулялись вместе по резиденции, обменялись подарками, посетили торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, руководители России и КНДР вместе возложили венок к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, и посетили пхеньянский храм Живоначальной Троицы. Северокорейский лидер также лично провожал российского гостя в аэропорту. Комментируя результаты своей поездки в КНДР, Путин признался, что не ожидал столь масштабного приема в Северной Корее. Он выразил надежду на то, что подписанный с Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет сдерживающим фактором, который не позволит тлеющему корейскому кризису перерасти в активную фазу. Путин подчеркнул, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и в этом смысле Южной Корее и другим странам, которые не собираются нападать на КНДР, нечего бояться. Российский президент также сравнил санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда, заявив о необходимости работать над его постепенной отменой. При этом Путин предостерег Сеул от реакции в виде поставок летального оружия в зону боевых действий на Украине, заявив, что это будет большой ошибкой. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на поставку вооружений в другие страны, не исключая КНДР, и Москва может при необходимости принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

https://ria.ru/20240619/dogovor-1954035660.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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пхеньян

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россия, пхеньян, южная корея, владимир путин, александр мацегора, ким чен ын, оон, визит путина в кндр