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Гуцул призвала помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны

Гуцул призвала помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024

Гуцул призвала помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, одна из лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа", призвала помнить о подвигах героев Великой Отечественной... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:32

2024-06-22T15:32

2024-06-22T15:32

в мире

молдавия

кишинев

румыния

евгения гуцул

великая отечественная война (1941-1945)

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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, одна из лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа", призвала помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и чтить победителей, освободивших страну от нацистской оккупации. В субботу в Молдавии, включая Гагаузскую автономию, прошли памятные акции ко Дню памяти и скорби. Общественные деятели, политики, дипломаты и граждане возложили цветы к мемориалам и памятникам советским воинам. В ночь на субботу в Кишиневе и населенных пунктах автономии, прошли акции "Свеча памяти". "Ранним утром, в час начала войны, молодежь блока "Победа" собралась на Комратском мемориале славы, чтобы почтить память павших героев. Мы зажгли свечи памяти, символизируя нашу благодарность и уважение к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и мир без фашизма. Призываю всех помнить и чтить нашу историю, передавать ее следующим поколениям. Только так мы сможем сохранить нашу идентичность и гордость за наш народ", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

молдавия

кишинев

румыния

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, евгения гуцул, великая отечественная война (1941-1945)