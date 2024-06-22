Патрушев обвинил Запад во лжи
Патрушев: на Западе сочиняют ложь о планах России воевать со странами НАТО
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов США, Англии и Европы для того, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона".
"Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране", - написал Патрушев.
"Последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Англии и Европы, которые разрабатывают циничные антироссийские теории и сочиняют сюжеты для информационных вбросов. Их сегодняшние страшилки о том, что Россия планирует войну со странами НАТО, являются отражением стремления политикоформирующих кругов Запада любой ценой остаться у власти", - отметил Патрушев.