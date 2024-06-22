Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обвинил Запад во лжи - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954671368.html
Патрушев обвинил Запад во лжи
Патрушев обвинил Запад во лжи - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев обвинил Запад во лжи
Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов США, Англии и Европы для того, чтобы лица, формирующие политическую... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:21
2024-06-22T09:21
россия
сша
англия
николай патрушев
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1954671368.jpg?1719037269
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов США, Англии и Европы для того, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране", - написал Патрушев. "Последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Англии и Европы, которые разрабатывают циничные антироссийские теории и сочиняют сюжеты для информационных вбросов. Их сегодняшние страшилки о том, что Россия планирует войну со странами НАТО, являются отражением стремления политикоформирующих кругов Запада любой ценой остаться у власти", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html
россия
сша
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, англия, николай патрушев, нато, политика
Россия, США, Англия, Николай Патрушев, НАТО, Политика
Патрушев обвинил Запад во лжи

Патрушев: на Западе сочиняют ложь о планах России воевать со странами НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов США, Англии и Европы для того, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона".
"Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране", - написал Патрушев.
"Последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Англии и Европы, которые разрабатывают циничные антироссийские теории и сочиняют сюжеты для информационных вбросов. Их сегодняшние страшилки о том, что Россия планирует войну со странами НАТО, являются отражением стремления политикоформирующих кругов Запада любой ценой остаться у власти", - отметил Патрушев.
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Цель понятна". НАТО анонсировала новый этап ядерной гонки
18 июня, 08:00
 
РоссияСШААнглияНиколай ПатрушевНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала