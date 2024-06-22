https://ria.ru/20240622/patrushev-1954671368.html

Патрушев обвинил Запад во лжи

Патрушев обвинил Запад во лжи - РИА Новости, 22.06.2024

Патрушев обвинил Запад во лжи

Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов США, Англии и Европы для того, чтобы лица, формирующие политическую... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:21

2024-06-22T09:21

2024-06-22T09:21

россия

сша

англия

николай патрушев

нато

политика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов США, Англии и Европы для того, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране", - написал Патрушев. "Последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Англии и Европы, которые разрабатывают циничные антироссийские теории и сочиняют сюжеты для информационных вбросов. Их сегодняшние страшилки о том, что Россия планирует войну со странами НАТО, являются отражением стремления политикоформирующих кругов Запада любой ценой остаться у власти", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html

россия

сша

англия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, англия, николай патрушев, нато, политика