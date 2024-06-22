https://ria.ru/20240622/pamyatnik-1954755916.html

В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову

В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову - РИА Новости, 22.06.2024

В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову

Церемония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке "Жеруйык" в Астане с участим представителей посольств России,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:39

2024-06-22T17:39

2024-06-22T17:39

в мире

россия

астана

казахстан

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954756064_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_daa534011ca42a579fc25440862c4617.jpg

АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке "Жеруйык" в Астане с участим представителей посольств России, Белоруссии и Казахстана состоялась в субботу в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане. "В День памяти и скорби в Астане состоялось возложение цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в столичном парке "Жеруйык". В церемонии приняли участие представители посольств России и Беларуси в Казахстане и члены их семей, офицеры аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России, военный атташе Азербайджана, сотрудники Российского центра науки и культуры в Астане, журналисты, представители ветеранских организаций и патриотической общественности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. В дипведомстве напомнили, что в этот день в разных странах вспоминают о трагических событиях июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский союз, защитники Брестской крепости первыми встретили удар гитлеровской армии на белорусской земле. "Война унесла десятки миллионов жизней, изменила судьбы поколений и ход мировой истории. Мы бережно храним память о подвиге братских народов на фронте и в тылу, о массовом героизме, стойкости и самоотверженности героев Великой Отечественной войны", - отметили в посольстве. По данным казахстанского министерства труда и социальной защиты, за время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

россия

астана

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

22 июня. День памяти и скорби В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы. 2024-06-22T17:39 true PT2M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, астана, казахстан, великая отечественная война (1941-1945)