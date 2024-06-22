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В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову - РИА Новости, 22.06.2024
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17:39 22.06.2024
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В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову
В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову - РИА Новости, 22.06.2024
В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову
Церемония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке "Жеруйык" в Астане с участим представителей посольств России,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:39
2024-06-22T17:39
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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке "Жеруйык" в Астане с участим представителей посольств России, Белоруссии и Казахстана состоялась в субботу в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане. "В День памяти и скорби в Астане состоялось возложение цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в столичном парке "Жеруйык". В церемонии приняли участие представители посольств России и Беларуси в Казахстане и члены их семей, офицеры аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России, военный атташе Азербайджана, сотрудники Российского центра науки и культуры в Астане, журналисты, представители ветеранских организаций и патриотической общественности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. В дипведомстве напомнили, что в этот день в разных странах вспоминают о трагических событиях июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский союз, защитники Брестской крепости первыми встретили удар гитлеровской армии на белорусской земле. "Война унесла десятки миллионов жизней, изменила судьбы поколений и ход мировой истории. Мы бережно храним память о подвиге братских народов на фронте и в тылу, о массовом героизме, стойкости и самоотверженности героев Великой Отечественной войны", - отметили в посольстве. По данным казахстанского министерства труда и социальной защиты, за время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
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22 июня. День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы.
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в мире, россия, астана, казахстан, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Астана, Казахстан, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Астане возложили цветы к памятнику Панфилову

Представители посольств стран СНГ возложили цветы к памятнику Панфилову в Астане

© Фото : Посольство России в Казахстане/TelegramЦеремония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке "Жеруйык" в Астане
Церемония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке Жеруйык в Астане - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Посольство России в Казахстане/Telegram
Церемония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке "Жеруйык" в Астане
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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в парке "Жеруйык" в Астане с участим представителей посольств России, Белоруссии и Казахстана состоялась в субботу в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане.
"В День памяти и скорби в Астане состоялось возложение цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в столичном парке "Жеруйык". В церемонии приняли участие представители посольств России и Беларуси в Казахстане и члены их семей, офицеры аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России, военный атташе Азербайджана, сотрудники Российского центра науки и культуры в Астане, журналисты, представители ветеранских организаций и патриотической общественности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
В дипведомстве напомнили, что в этот день в разных странах вспоминают о трагических событиях июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский союз, защитники Брестской крепости первыми встретили удар гитлеровской армии на белорусской земле.
"Война унесла десятки миллионов жизней, изменила судьбы поколений и ход мировой истории. Мы бережно храним память о подвиге братских народов на фронте и в тылу, о массовом героизме, стойкости и самоотверженности героев Великой Отечественной войны", - отметили в посольстве.
По данным казахстанского министерства труда и социальной защиты, за время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
 
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