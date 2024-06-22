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В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024
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15:24 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/pamyat-1954733538.html
В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны
В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024
В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны
В Алёшкинском районе Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам советским воинам, передаёт... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:24
2024-06-22T15:24
общество
херсонская область
калининградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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ВИНОГРАДОВО (Херсонская обл.), 22 июн - РИА Новости. В Алёшкинском районе Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам советским воинам, передаёт корреспондент РИА Новости. "Люди, которые проживают сейчас в Херсонской области, они в полной мере испытали то, что испытали наши прадеды в 1941 году. Когда люди забывают историю, забывают традиции, и происходит то, что произошло в нынешнее время", - сказал РИА Новости заместитель главы администрации Алешкинского округа Артём Сердюк. Чиновник также отметил, что церемония, приуроченная ко Дню памяти и скорби, проводилась на территории Алешкинского района только в селе Виноградово, чтобы избежать скопления людей в других населённых пунктах из-за опасности обстрелов. Однако люди приходили возложить цветы по личной инициативе. "Земля Херсонской области очень обильно по полито кровью, так же, как и земля Калиниградской области. Мы - одна большая страна, единое целое. Прекрасно понимаем, какие ужасы, какие беды творятся сейчас здесь, на территории Херсонской области, и всем возможными способами, конечно, стараемся помочь преодолеть их и победить в этой уже новой войне", - провёл параллель между Великой Отечественной войной и СВО представитель шефа-региона Калининградская область Дмитрий Успенский.
https://ria.ru/20240622/naryshkin-1954710529.html
херсонская область
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общество, херсонская область , калининградская область, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Херсонская область , Калининградская область, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны

В Херсонской области возложили цветы к памятникам советским воинам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВИНОГРАДОВО (Херсонская обл.), 22 июн - РИА Новости. В Алёшкинском районе Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам советским воинам, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Люди, которые проживают сейчас в Херсонской области, они в полной мере испытали то, что испытали наши прадеды в 1941 году. Когда люди забывают историю, забывают традиции, и происходит то, что произошло в нынешнее время", - сказал РИА Новости заместитель главы администрации Алешкинского округа Артём Сердюк.
Акции ко Дню памяти и скорби в России
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

Участницы всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

Участники акции Свеча памяти на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

Участники всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Участник акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

Патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

Участница акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

Участники всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

Участники акции Огненные картины войны на мемориальном комплексе Саур-Могила в Шахтерске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

Участники патриотической акции Огненные картины войны в Симферополе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

Участники патриотической акции Огненные картины войны в Симферополе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
16 из 16

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 16

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 16

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 16

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 16

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 16

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 16

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
8 из 16

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 16

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 16

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
13 из 16

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
14 из 16

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 16

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
16 из 16
Чиновник также отметил, что церемония, приуроченная ко Дню памяти и скорби, проводилась на территории Алешкинского района только в селе Виноградово, чтобы избежать скопления людей в других населённых пунктах из-за опасности обстрелов. Однако люди приходили возложить цветы по личной инициативе.
«
"Земля Херсонской области очень обильно по полито кровью, так же, как и земля Калиниградской области. Мы - одна большая страна, единое целое. Прекрасно понимаем, какие ужасы, какие беды творятся сейчас здесь, на территории Херсонской области, и всем возможными способами, конечно, стараемся помочь преодолеть их и победить в этой уже новой войне", - провёл параллель между Великой Отечественной войной и СВО представитель шефа-региона Калининградская область Дмитрий Успенский.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Нарышкин назвал память о войне фундаментом, скрепляющим Россию и Белоруссию
Вчера, 13:28
 
ОбществоХерсонская областьКалининградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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