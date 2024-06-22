https://ria.ru/20240622/pamyat-1954733538.html

В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны

В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024

В Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны

В Алёшкинском районе Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам советским воинам, передаёт... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:24

2024-06-22T15:24

2024-06-22T15:24

общество

херсонская область

калининградская область

великая отечественная война (1941-1945)

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ВИНОГРАДОВО (Херсонская обл.), 22 июн - РИА Новости. В Алёшкинском районе Херсонской области почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам советским воинам, передаёт корреспондент РИА Новости. "Люди, которые проживают сейчас в Херсонской области, они в полной мере испытали то, что испытали наши прадеды в 1941 году. Когда люди забывают историю, забывают традиции, и происходит то, что произошло в нынешнее время", - сказал РИА Новости заместитель главы администрации Алешкинского округа Артём Сердюк. Чиновник также отметил, что церемония, приуроченная ко Дню памяти и скорби, проводилась на территории Алешкинского района только в селе Виноградово, чтобы избежать скопления людей в других населённых пунктах из-за опасности обстрелов. Однако люди приходили возложить цветы по личной инициативе. "Земля Херсонской области очень обильно по полито кровью, так же, как и земля Калиниградской области. Мы - одна большая страна, единое целое. Прекрасно понимаем, какие ужасы, какие беды творятся сейчас здесь, на территории Херсонской области, и всем возможными способами, конечно, стараемся помочь преодолеть их и победить в этой уже новой войне", - провёл параллель между Великой Отечественной войной и СВО представитель шефа-региона Калининградская область Дмитрий Успенский.

https://ria.ru/20240622/naryshkin-1954710529.html

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общество, херсонская область , калининградская область, великая отечественная война (1941-1945)