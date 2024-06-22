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В Главном храме Вооруженных сил прошла акция "Минута молчания" - РИА Новости, 22.06.2024
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12:34 22.06.2024 (обновлено: 14:28 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/pamyat-1954702037.html
В Главном храме Вооруженных сил прошла акция "Минута молчания"
В Главном храме Вооруженных сил прошла акция "Минута молчания" - РИА Новости, 22.06.2024
В Главном храме Вооруженных сил прошла акция "Минута молчания"
Всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:34
2024-06-22T14:28
общество
россия
московская область (подмосковье)
юнармия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны. "Двадцать второго июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени на территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации состоялась всероссийская акция "Минута молчания" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны", — уточнили в ведомстве. В ней приняли участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС генерал-майор Сергей Гусев, военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, члены общественных и ветеранских организаций, представители молодежных организаций Московской области, в том числе движения "Юнармия". Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также возложили венки и цветы к памятнику "Матерям победителей". Весь день на Соборной площади храма будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках акции "Я помню". Здесь выступают артисты российской эстрады, актеры театра и кино, творческие коллективы, звучат песни о войне, поэзия и проза тех лет, а также музыкальные произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны. Также на площади показывают театральные постановки.В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади установили декоративную композицию с датой войны. В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.
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общество, россия, московская область (подмосковье), юнармия, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Юнармия, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Главном храме Вооруженных сил прошла акция "Минута молчания"

Акция "Минута молчания" прошла в Главном храме ВС в память о погибших в войну

© Минобороны России/TelegramВсероссийская акция "Минута молчания" у Главного храма ВС РФ состоялась
Всероссийская акция Минута молчания у Главного храма ВС РФ состоялась
© Минобороны России/Telegram
Всероссийская акция "Минута молчания" у Главного храма ВС РФ состоялась
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны.
"Двадцать второго июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени на территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации состоялась всероссийская акция "Минута молчания" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны", — уточнили в ведомстве.
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В ней приняли участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС генерал-майор Сергей Гусев, военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, члены общественных и ветеранских организаций, представители молодежных организаций Московской области, в том числе движения "Юнармия".
Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также возложили венки и цветы к памятнику "Матерям победителей".
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Весь день на Соборной площади храма будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках акции "Я помню". Здесь выступают артисты российской эстрады, актеры театра и кино, творческие коллективы, звучат песни о войне, поэзия и проза тех лет, а также музыкальные произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны. Также на площади показывают театральные постановки.
В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади установили декоративную композицию с датой войны.
В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.
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ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)ЮнармияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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