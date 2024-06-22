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В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы - РИА Новости, 22.06.2024
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13:08 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/moskva-1954707200.html
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы - РИА Новости, 22.06.2024
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы
В Москве до 2030 г капитально отремонтируют 10 домов, где жили известные авиаконструкторы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:08
2024-06-22T13:08
общество
городское хозяйство москвы
москва
андрей туполев
александра яковлева
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Москве до 2030 г капитально отремонтируют 10 домов, где жили известные авиаконструкторы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице сделают капитальный ремонт 10 домов, где жили известные авиаконструкторы. Работы проведут до 2030 года, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Так, уже завершился капитальный ремонт дома 29 на Долгоруковской улице. В нем с 1925 по 1951 год жил авиаконструктор Андрей Туполев", - говорится в сообщении. Также отремонтируют дом инженера-авиаконструкторов Михаила Гуревича и Александра Яковлева.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, андрей туполев, александра яковлева
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Андрей Туполев, Александра Яковлева
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы

В Москве до 2030 года отремонтируют дома, где жили известные авиаконструкторы

© РИА Новости / Фонд капитального ремонта МосквыРемонт в подъезде дома - объекта культурного наследия
Ремонт в подъезде дома - объекта культурного наследия - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Фонд капитального ремонта Москвы
Ремонт в подъезде дома - объекта культурного наследия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Москве до 2030 г капитально отремонтируют 10 домов, где жили известные авиаконструкторы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице сделают капитальный ремонт 10 домов, где жили известные авиаконструкторы. Работы проведут до 2030 года, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Так, уже завершился капитальный ремонт дома 29 на Долгоруковской улице. В нем с 1925 по 1951 год жил авиаконструктор Андрей Туполев", - говорится в сообщении.
Также отремонтируют дом инженера-авиаконструкторов Михаила Гуревича и Александра Яковлева.
Капитальный ремонт в подъезде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Ремонт подъездов в Москве: виды работ, регламент и нюансы
28 мая, 10:00
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваАндрей ТуполевАлександра Яковлева
 
 
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