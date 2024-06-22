https://ria.ru/20240622/moskva-1954707200.html
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы - РИА Новости, 22.06.2024
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы
В Москве до 2030 г капитально отремонтируют 10 домов, где жили известные авиаконструкторы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:08
2024-06-22T13:08
2024-06-22T13:08
общество
городское хозяйство москвы
москва
андрей туполев
александра яковлева
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Москве до 2030 г капитально отремонтируют 10 домов, где жили известные авиаконструкторы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице сделают капитальный ремонт 10 домов, где жили известные авиаконструкторы. Работы проведут до 2030 года, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Так, уже завершился капитальный ремонт дома 29 на Долгоруковской улице. В нем с 1925 по 1951 год жил авиаконструктор Андрей Туполев", - говорится в сообщении. Также отремонтируют дом инженера-авиаконструкторов Михаила Гуревича и Александра Яковлева.
https://realty.ria.ru/20240528/remont-1947951252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, андрей туполев, александра яковлева
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Андрей Туполев, Александра Яковлева
В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы
В Москве до 2030 года отремонтируют дома, где жили известные авиаконструкторы