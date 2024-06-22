https://ria.ru/20240622/moskva-1954707200.html

В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы

В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы - РИА Новости, 22.06.2024

В Москве отремонтируют десять домов, где жили известные авиаконструкторы

В Москве до 2030 г капитально отремонтируют 10 домов, где жили известные авиаконструкторы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:08

2024-06-22T13:08

2024-06-22T13:08

общество

городское хозяйство москвы

москва

андрей туполев

александра яковлева

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Москве до 2030 г капитально отремонтируют 10 домов, где жили известные авиаконструкторы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице сделают капитальный ремонт 10 домов, где жили известные авиаконструкторы. Работы проведут до 2030 года, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Так, уже завершился капитальный ремонт дома 29 на Долгоруковской улице. В нем с 1925 по 1951 год жил авиаконструктор Андрей Туполев", - говорится в сообщении. Также отремонтируют дом инженера-авиаконструкторов Михаила Гуревича и Александра Яковлева.

https://realty.ria.ru/20240528/remont-1947951252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, андрей туполев, александра яковлева