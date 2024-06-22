https://ria.ru/20240622/moleben-1954694631.html

В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны

В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны - РИА Новости, 22.06.2024

В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны

Всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны, пройдет во всех центральных мечетях, православных и католических РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:48

2024-06-22T11:48

2024-06-22T11:48

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АЛМА-АТА, 22 июн – РИА Новости. Всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны, пройдет во всех центральных мечетях, православных и католических храмах страны, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане в Telegram-канале. "Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни свыше 26 миллионов советских людей. 660 тысяч из них – казахстанцы. В этот день пройдет всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны. Службы пройдут во всех центральных мечетях, православных и католических храмах страны", - говорится в сообщении посольства. Согласно расписанию служб, начались они по всей стране в полдень (10.00 мск), завершатся в 18.00 (16.00 мск) часов. "В этот день жители многих городов Казахстана по традиции придут к воинским мемориалам, чтобы возложить цветы, зажечь свечи памяти и минутой молчания почтить тех, кто погиб в самой страшной войне в истории человечества", - отметили в дипведомстве. По данным казахстанского министерства труда и социальной защиты, за время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

https://ria.ru/20240622/erevan-1954682882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, россия