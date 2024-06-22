Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/moleben-1954694631.html
В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны
В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны - РИА Новости, 22.06.2024
В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны
Всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны, пройдет во всех центральных мечетях, православных и католических РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:48
2024-06-22T11:48
в мире
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_0:220:4368:2677_1920x0_80_0_0_c1d01deac365c73b14fcdb2d9b8b2e2e.jpg
АЛМА-АТА, 22 июн – РИА Новости. Всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны, пройдет во всех центральных мечетях, православных и католических храмах страны, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане в Telegram-канале. "Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни свыше 26 миллионов советских людей. 660 тысяч из них – казахстанцы. В этот день пройдет всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны. Службы пройдут во всех центральных мечетях, православных и католических храмах страны", - говорится в сообщении посольства. Согласно расписанию служб, начались они по всей стране в полдень (10.00 мск), завершатся в 18.00 (16.00 мск) часов. "В этот день жители многих городов Казахстана по традиции придут к воинским мемориалам, чтобы возложить цветы, зажечь свечи памяти и минутой молчания почтить тех, кто погиб в самой страшной войне в истории человечества", - отметили в дипведомстве. По данным казахстанского министерства труда и социальной защиты, за время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
https://ria.ru/20240622/erevan-1954682882.html
https://ria.ru/20240509/venki-1945023063.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_485:0:4368:2912_1920x0_80_0_0_f46513993ef53f67ab6f47be0e4de6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия
В мире, Казахстан, Россия
В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны

В церквях и мечетях Казахстана пройдет молебен по воинам, погибшим в годы войны

© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Алма-Ата. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 22 июн – РИА Новости. Всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны, пройдет во всех центральных мечетях, православных и католических храмах страны, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане в Telegram-канале.
"Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни свыше 26 миллионов советских людей. 660 тысяч из них – казахстанцы. В этот день пройдет всеказахстанский молебен по воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны. Службы пройдут во всех центральных мечетях, православных и католических храмах страны", - говорится в сообщении посольства.
Ветераны Великой Отечественной войны возлагают цветы у Вечного огня в парке Победы в Ереване
В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат
10:41
Согласно расписанию служб, начались они по всей стране в полдень (10.00 мск), завершатся в 18.00 (16.00 мск) часов.
«
"В этот день жители многих городов Казахстана по традиции придут к воинским мемориалам, чтобы возложить цветы, зажечь свечи памяти и минутой молчания почтить тех, кто погиб в самой страшной войне в истории человечества", - отметили в дипведомстве.
По данным казахстанского министерства труда и социальной защиты, за время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
Гавана
В Гаване возложили венки к памятнику советскому воину-интернационалисту
9 мая, 21:24
 
В миреКазахстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала