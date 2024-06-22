https://ria.ru/20240622/miting-1954790627.html

Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 22.06.2024

Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:40

2024-06-22T21:40

2024-06-22T21:40

в мире

иерусалим

хайфа

израиль

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые уже 260 дней удерживаются в секторе Газа, протесты проходят на фоне отсутствия прогресса в переговорах по заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, передает корреспондент РИА Новости. Массовые антиправительственные акции проходят также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других крупных городах Израиля. Ставшая еженедельной акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. К толпе протестующих обратился бывший глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Юваль Дискин, который призвал заменить членов действующего правительства на людей, которые смогут объединить нацию. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху остается лишь делать все, чтобы вернуть всех удерживаемых в Газе заложников домой. С другой стороны от комплекса правительственных зданий, на так называемой "площади заложников" проходит еще одна многотысячная акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. За восемь месяцев войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких. Демонстрации проходят на фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США Джо Байденом нового плана о прекращении боевых действий. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240622/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240615/miting-1953180055.html

https://ria.ru/20240612/sdelka-1952383720.html

иерусалим

хайфа

израиль

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иерусалим, хайфа, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив