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Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше - РИА Новости, 22.06.2024
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05:27 22.06.2024 (обновлено: 05:58 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/migranty-1954657577.html
Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше
Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше - РИА Новости, 22.06.2024
Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше
Группа мигрантов из Ирана подверглась изощрённым издевательствам в Польше перед выдворением на белорусскую территорию, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:27
2024-06-22T05:58
иран
польша
сергей дмитриев
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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Группа мигрантов из Ирана подверглась изощрённым издевательствам в Польше перед выдворением на белорусскую территорию, сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. "Продолжаются факты достаточно жестокого отношения польской стороны к мигрантам, выталкивают их практически всегда уже избитых", - сказал Дмитриев. По его словам, мигранты об этом рассказывают, а зачастую показывают, так как некоторым удается снять происходящее на мобильные телефоны. "Буквально на прошлой неделе группа таких насильно выдворенных на белорусскую территорию мигрантов из Ирана рассказывали о том, что польские пограничники перед депортацией заставили их открыть рот и непосредственно в рот брызгали слезоточивый газ", - сообщил офицер.
https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html
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иран, польша, сергей дмитриев, в мире
Иран, Польша, Сергей Дмитриев, В мире
Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше

Брестская погрангруппа: мигранты из Ирана подверглись издевательствам в Польше

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Группа мигрантов из Ирана подверглась изощрённым издевательствам в Польше перед выдворением на белорусскую территорию, сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
«
"Продолжаются факты достаточно жестокого отношения польской стороны к мигрантам, выталкивают их практически всегда уже избитых", - сказал Дмитриев.
По его словам, мигранты об этом рассказывают, а зачастую показывают, так как некоторым удается снять происходящее на мобильные телефоны.
"Буквально на прошлой неделе группа таких насильно выдворенных на белорусскую территорию мигрантов из Ирана рассказывали о том, что польские пограничники перед депортацией заставили их открыть рот и непосредственно в рот брызгали слезоточивый газ", - сообщил офицер.
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