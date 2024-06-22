https://ria.ru/20240622/migranty-1954657577.html

Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше

Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше - РИА Новости, 22.06.2024

Пограничник рассказал об издевательствах над иранскими мигрантами в Польше

Группа мигрантов из Ирана подверглась изощрённым издевательствам в Польше перед выдворением на белорусскую территорию, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T05:27

2024-06-22T05:27

2024-06-22T05:58

иран

польша

сергей дмитриев

в мире

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Группа мигрантов из Ирана подверглась изощрённым издевательствам в Польше перед выдворением на белорусскую территорию, сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. "Продолжаются факты достаточно жестокого отношения польской стороны к мигрантам, выталкивают их практически всегда уже избитых", - сказал Дмитриев. По его словам, мигранты об этом рассказывают, а зачастую показывают, так как некоторым удается снять происходящее на мобильные телефоны. "Буквально на прошлой неделе группа таких насильно выдворенных на белорусскую территорию мигрантов из Ирана рассказывали о том, что польские пограничники перед депортацией заставили их открыть рот и непосредственно в рот брызгали слезоточивый газ", - сообщил офицер.

https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html

иран

польша

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иран, польша, сергей дмитриев, в мире