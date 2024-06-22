https://ria.ru/20240622/migranty-1954653995.html

Белорусский пограничник рассказал, как в Польше мигрантов избивают кольями

Белорусский пограничник рассказал, как в Польше мигрантов избивают кольями - РИА Новости, 22.06.2024

Белорусский пограничник рассказал, как в Польше мигрантов избивают кольями

Представители польских силовых структур жестоко обходятся с задержанными мигрантами и помимо применения современных спецсредств избивают их даже деревянными... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T03:21

2024-06-22T03:21

2024-06-22T06:01

польша

сергей дмитриев

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Представители польских силовых структур жестоко обходятся с задержанными мигрантами и помимо применения современных спецсредств избивают их даже деревянными кольями, сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев."Чаще всего жалуются (выдворенные из Польши мигранты — Прим. Ред.), что применяются при избиении, совершенно не спровоцированном, телескопические дубинки. Армейцы, которые прибыли на усиление границы, как правило, используют, просто дреколье, которое находят непосредственно в лесу, чаще всего это на лесистых участках происходит", — сказал Дмитриев.По его словам, в ход идут и практически все спецсредства."Активно используются электрошокеры, активно используются баллончики со слезоточивым газом", — сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946261070.html

https://ria.ru/20240617/migranty-1953456387.html

польша

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польша, сергей дмитриев