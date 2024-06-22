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В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2024
В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Луцк Волынской области, а также в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T04:04
2024-06-22T04:04
2024-06-22T05:52
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Луцк Волынской области, а также в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Луцк — взрывы... В Винницкой области было слышно звук взрыва", — говорится в сообщениях ТСН, опубликованных в его Telegram-канале.Приблизительно через полчаса после первой серии взрывов в Луцке ТСН заявил о новых взрывах в городе. Кроме того, стало известно о взрывах в городе Стрый Львовской области. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Луцке Волынской области, а также в Винницкой области прогремели взрывы