Рейтинг@Mail.ru
В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 22.06.2024 (обновлено: 05:52 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/lutsk-1954655250.html
В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2024
В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Луцк Волынской области, а также в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T04:04
2024-06-22T05:52
специальная военная операция на украине
в мире
волынская область
винницкая область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842245550_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_38f4b27b5f6473ce7c4d6f4e160a4aaf.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Луцк Волынской области, а также в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.&quot;Луцк — взрывы... В Винницкой области было слышно звук взрыва&quot;, — говорится в сообщениях ТСН, опубликованных в его Telegram-канале.Приблизительно через полчаса после первой серии взрывов в Луцке ТСН заявил о новых взрывах в городе. Кроме того, стало известно о взрывах в городе Стрый Львовской области. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240621/podpole-1954631792.html
https://ria.ru/20240621/vzryvy-1954582141.html
волынская область
винницкая область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842245550_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_590c7731180521d85ac70c6c89242e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, волынская область, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волынская область, Винницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Волынской и Винницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Луцке Волынской области, а также в Винницкой области прогремели взрывы

CC BY-SA 3.0 / любком / Луцк
Луцк - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
CC BY-SA 3.0 / любком /
Луцк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Луцк Волынской области, а также в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
«

"Луцк — взрывы... В Винницкой области было слышно звук взрыва", — говорится в сообщениях ТСН, опубликованных в его Telegram-канале.

Приблизительно через полчаса после первой серии взрывов в Луцке ТСН заявил о новых взрывах в городе.
Кроме того, стало известно о взрывах в городе Стрый Львовской области. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке
Вчера, 21:22
Ранее телеканал сообщал о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Одесской области прогремели взрывы
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолынская областьВинницкая областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала